Reggio Calabria, il garante Siclari ha visitato i laboratori della AGEDI odv

Nella giornata di Venerdì 29 Novembre, il garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, l’avv. Ernesto Siclari, ha visitato i laboratori della AGEDI odv – Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili, siti a Reggio Calabria in via Bruno Poggio 26, nei locali messi a disposizione dall’ imprenditore Pasquale Linguardo, dove i nostri ragazzi svolgono attività volte all’autonomia ( cucina, fitness, danza, pittura, musica).

Un incontro all’insegna della cordialità e della sinergia d’intenti e visioni. Il presidente dell’associazione, Maria Mirella Gangeri, ha illustrato nel dettaglio le finalità dei laboratori, ideati e realizzati al fine di accrescere le abilità dei ragazzi che li frequentano per prepararli a vivere un dignitoso “dopo di noi”. Di conseguenza, è stata l’occasione per il Garante di toccare con mano i risultati delle attività e rendersi conto degli spazi e degli strumenti che la struttura offre, nel cuore della città.

I ragazzi, infatti, grazie a questo servizio hanno l’occasione di sviluppare il maggior grado di autonomia possibile ed imparare a vivere in comunità, nel rispetto delle regole basilari, il che comporta inevitabilmente una maggiore attenzione nello svolgere determinate azioni, oltre ad un costante rispetto dell’altro.

L’Avv. Ernesto Siclari ha anche avuto modo di ascoltare le esperienze di alcuni genitori presenti all’incontro, così da avere ulteriori riscontri rispetto alla bontà dei servizi offerti. A conclusione della visita, il garante ha avuto parole di apprezzamento e di stima verso l’operato dell’associazione e si è dichiarato disponibile ad affiancarla e sostenerla per quanto di propria competenza.

“Sono le realtà come AGEDI, presenti e operanti sul territorio regionale che, attraverso impegno, dedizione e professionalità, danno il segnale di una speranza di sviluppo e crescita per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e fungono da esempio per superare le grosse criticità che certamente esistono in Calabria“.

