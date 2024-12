Fratelli La Bufala fra le migliori pizzerie al mondo: Peppone premiato da Top 50 Pizza!

StrettoWeb

Un pezzo di Reggio Calabria, o sarebbe meglio dire una fetta, in questo caso, presente nella speciale classifica di 50 Top Piazza, la più importante guida al mondo del settore. Nel ranking delle 50 migliori Catene di pizzerie artigianali figura anche Fratelli La Bufala, posizionatasi al 26° posto nell’anno 2024, un miglioramento di 3 posizioni rispetto al 29° posto raggiunto nel 2023.

La classifica è stata svelata nel corso del World Pizza Summit 2024 all’interno dell’European Pizza Show di Londra. A ritirare il premio Giuseppe Ferranti, meglio noto come “Peppone”, un’istituzione per la pizza a Reggio Calabria, nonchè volto del celebre locale “Fratelli La Bufala” situato in zona Corso Garibaldi.

Raggiunto ai microfoni di StrettoWeb, “Peppone” ha espresso tutto il suo orgoglio per il traguardo raggiunto: “come rappresentante di Fratelli La Bufala per me è motivo d’orgoglio, mi dà la carica per fare sempre meglio. Cerco di essere un modello, di lavorare bene e di valorizzare i prodotti del territorio“.

Un posizionamento di prestigio che vede “Fratelli La Bufala” insieme a un parterre di caratura assoluta che va dagli internazionali “Grosso Napoletano” e “Big Mamma Group”, fino agli italiani “Da Michele”, “Porzio” e “Sorbillo”.

In conclusione, “Peppone”, napoletano ma ormai reggino d’adozione, ha rivolto un messaggio agli affezionati clienti di Reggio Calabria: “spero anno dopo anno di migliorare la nostra posizione e scalare la classifica fino alla top 10 anche grazie al sostegno dei reggini!“.

