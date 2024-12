Reggio Calabria, successo per l’evento di moda e arte per raccogliere fondi destinati alla Fondazione CHOPS

StrettoWeb

Grande successo, presso la prestigiosa location del Castello di “Altafiumara Resort”, per l’evento “Note di moda. Un passo per la ricerca” con 350 persone presenti. La manifestazione è curata da Valeria Pellegrino e Mario Vitolo, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati alla Fondazione CHOPS Malattie Rare. Dieci modelle professioniste hanno presentato celebri brand reggini e nazionali su passerelle dedicate, con la presenza della voce di Benedetta Marcianò, talentuosa artista reggina, ed il giovane Paolo Vale con il suo inedito “Le tue Scarpe”. L’evento si è aperto con la collettiva di opere realizzate per l’occasione da artisti provenienti da tutta Italia. La serata è stata presentata da Martina De Lorenzo, studentessa al 5º anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, con la passione per la recitazione.

Collettiva “Artisti uniti per la ricerca”

La collettiva “Artisti uniti per la ricerca” nasce da una profonda riflessione sull’importanza della ricerca scientifica e sulla sua capacità di mantenere la persona al centro di ogni azione.

La mostra di beneficenza è stata ideata e curata dal prof. Filippo Malice, docente ABARC e coordinatore del L.A.B.1 e dall’arch. Antonella Postorino, scenografa e docente MIUR di discipline artistiche ed ha coinvolto artisti su scala nazionale, professionisti nelle arti visive nei settori della scultura, pittura, disegno, illustrazione, grafica, fumetto.

Ogni artista ha donato una propria opera

Ogni artista, invitato a partecipare, ha donato gratuitamente e volontariamente una propria opera, che è diventata oggetto di un’azione di beneficenza a favore delle attività di ricerca sostenute dalla Fondazione CHOPS.. Nel corso dell’evento le opere sono state presentate e portate in passerella dalle modelle per poi essere esposte al pubblico nell’area a loro destinata, qui gli interessati, facendo un acquisto virtuoso, porteranno a casa un’opera il cui valore etico andrà ad accrescere quello intrinseco della stessa.

