Reggio Calabria, “Enoteka” si scatena per Natale con interessanti idee regalo. E sui vini c’è un fan speciale: Massimo Boldi | VIDEO

Innanzitutto, una varietà infinita di vini. Di qualità. E poi distillati, liquori, oltre alla gastronomia, dai salumi ai formaggi. Di chi stiamo parlando? Tutto questo è Enoteka, realtà ormai consolidata del territorio e presente in centro città, a Reggio Calabria, precisamente in Via Agamennone Spanò. Questo locale accogliente, gestito dal proprietario Pietro Nucera, si offre di regalare ai clienti – come già anticipato – soprattutto la qualità. Perché da Enoteka è possibile trovare vini che a Reggio Calabria nessun altro possiede, brand introvabili nel territorio che accorrono però in aiuto soprattutto degli appassionati.

Non solo vini, però, come detto, perché in questo spazio in pieno centro ci si può districare tra beverage e food, tra dolce e salato, tra gastronomia varia e champagne e liquori. Non mancano varietà di salumi e formaggi, ottimi per una degustazione elegante in accompagnamento proprio a un buon vino. Non mancano neanche una quantità infinita di liquori, champagne, distillati. Anch’essi in parte introvabili a Reggio, dicevamo, pure perché provenienti da tutto il mondo.

Il locale è già pronto per il Natale

Se entri da Enoteka, sai che non rimani scontento. Durante tutto l’anno, sì, ma soprattutto in questo periodo, quello natalizio, dove storicamente il locale si “scatena”, aprendosi anche alla preparazione di panettoni e altri prodotti natalizi. Anche se mancano 20 giorni al Natale, e dunque ai consueti scambi di regali tra familiari e amici, da Enoteka è già possibile intercettare tutto ciò che è necessario per far felice il destinatario del proprio regalo. Per i clienti, infatti, sono già disponibili interessantissime confezioni regalo, dove divertirsi nella scelta: una bottiglia di qualità, un buon panettone, uno Champagne d’eccezione per la notte di San Silvestro.

Oppure, se proprio “ci si vuole rovinare”, frase rubata ai più celebri protagonisti delle televendite, è possibile preparare un elegante e ricco cesto, natalizio e non, spaziando sia sul classico che su quello di valore, composto da tanti prodotti e tutti di qualità. E’ possibile farlo già oggi, adesso, senza attendere obbligatoriamente l’ultima settimana e gli ultimi giorni. Questo perché la proprietà del locale è già fornita e pronta ad accontentare ogni richiesta per un regalo preparato con calma, senza fretta e assilli, conservato per qualche giorno in attesa di consegnarlo.

Anche Massimo Boldi sceglie i vini di Enoteka Reggio Calabria

A certificare la bontà dei vini non è solo l’affetto dei clienti o le tante belle parole, ma anche “l’impronta” timbrata da personaggi importanti, vip per la precisione, a tutti gli effetti. Di chi stiamo parlando? Di Massimo Boldi. Il noto attore italiano si è fatto immortalare mentre degustava un buon vino, un marchio che a Reggio Calabria non ha nessun altro a parte Enoteka. E infatti nei profili social del locale è stato pubblicato il filmato con l’attore protagonista, come si può vedere in basso. A corredo dell’articolo, nella gallery in alto, presenti invece tante foto del negozio.

Info, orari e contatti

Enoteka è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:30. Dal 15 dicembre, in occasione delle feste natalizie, rimarrà aperto con orario “no stop”. Si trova in Via Agamennone Spanò, 36/38, Reggio di Calabria 89127. E’ possibile rimanere informati su offerte e prodotti attraverso i profili social Instagram e Facebook.

