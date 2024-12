Reggio Calabria: al Circolo L’Agorà conversazione sul centenario della morte di Giacomo Puccini

StrettoWeb

Il prossimo 10 dicembre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile sarà disponibile una conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, con il Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Lucca e del Comune di Lucca sul tema “1924-2024: nel centenario della morte di Giacomo Puccini”. Il nuovo incontro, predisposto dall’associazione reggina, registra la concessione del Patrocinio del Comune di Lucca e dell’Amministrazione Provinciale di Lucca, e dopo i saluti istituzionali, le presenze della ricercatrice toscana Elena Pierotti e del Vice presidente del sodalizio culturale reggino Antonino Megali. Il 2024 è l’anno di Puccini.

Il mondo intero celebra il terzo compositore lirico più eseguito – dopo Verdi e Mozart – in occasione del centenario della sua morte. L’autore di Tosca, La Bohème, Madama Butterfly e Turandot morì a Bruxelles il 29 novembre 1924. Questa estate tutti i più famosi teatri lirici hanno messo in scena le sue opere, sono stati realizzati diverse occasioni per celebrare il primo centenario della morte di Giacomo Puccini, avvenuta all’età di 65 anni. Anche il Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, pur nel suo piccolo, renderà omaggio all’insigne compositore. Il 100° anniversario dalla morte di Giacomo Puccini rappresenta un’occasione per commemorare e ripercorrere la vita e la carriera di uno dei più grandi compositori italiani della storia.

Le sue Opere, ancora oggi, continuano a essere rappresentate sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, celebrando lo straordinario valore artistico delle sue composizioni.Giacomo Puccini nacque a Lucca nel 1858 da una famiglia di musicisti, Giacomo Puccini frequentò il conservatorio di Milano dal 1880 al 1883 sotto la guida d’Amilcare Ponchielli. Nella città lombarda ottenne la fama di sinfonista per l’ispirazione wagneriana delle proprie composizioni, secondo la moda diffusa tra i giovani dell’epoca, ed ebbe modo, grazie all’attività del Teatro alla Scala e delle edizioni musicali Ricordi, d’intraprendere la carriera di operista.

Le prime due opere, Le Willis (1884) e Edgar (1889), su libretto di Franco Fontana, non ebbero particolare fortuna. Le Willis, rivista dopo una prima rappresentazione al teatro Dal Verme di Milano, fu acquistata da Ricordi e messa in scena alla Scala nel 1885 in due atti con il titolo Le Villi; Edgar, invece, venne ritirata. Il capolavoro arrivò alla terza opera, Manon Lescaut (1893), in cui i caratteri essenziali della composizione di Puccini, che fondeva intensità lirica ed emotiva con una ricca orchestrazione, erano già chiari. In questi anni, il compositore spostò la propria residenza a Torre del Lago ed iniziò a collaborare con Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, i librettisti che interpretano con maggior finezza la sua sensibilità.

Nel 1896 La Bohème, opera di taglio verista, con personaggi tratti dalla realtà quotidiana, lontani dall’eroismo, fu presentata al Teatro Regio di Torino con la direzione d’Arturo Toscanini ed aprì a Puccini la strada per la notorietà in Europa. Nel 1900, con Tosca, il compositore sperimentò il dramma verista a tinte fosche, con scene violente e ritmo sostenuto, mentre nel 1904 con Madama Butterfly – ancora su libretto di Giuseppe Giacosa – tornò al personaggio della fanciulla innamorata ed infelice, destinata ad una triste sorte per la propria ingenuità, nell’ambientazione esotica del Giappone. La prima scaligera fu fischiata, ma la successiva rappresentazione a Brescia segnò il trionfo del compositore. Con La fanciulla del West, rappresentata a New York nel 1910, la cui ambientazione americana determinò la scelta di ritmi sperimentali, Puccini raggiunse l’apice della propria fama internazionale. Seguirono l’operetta La rondine e gli atti unici Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi, raccolti sotto il titolo di Trittico nel 1918.

Negli ultimi anni di vita, il compositore si dedicò alla Turandot, rimasta incompiuta per la morte sopraggiunta nel 1924 a causa di un tumore alla gola, e, in seguito, terminata da Franco Alfano sulla base degli appunti di Puccini. La prima rappresentazione dell’opera d’ambientazione cinese tratta dall’omonima fiaba di Carlo Gozzi, che segnava il rinnovamento del linguaggio pucciniano, ebbe luogo a Milano nel 1926. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte della gradita ospite del sodalizio culturale organizzatore. La conversazione, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 10 dicembre.

