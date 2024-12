Reggio Calabria, il Comune esalta la “Città Natale”: una nota dai toni trionfali racconta di “entusiasmo contagioso”

StrettoWeb

La straordinaria partecipazione della comunità all’accensione del maestoso albero di Natale in piazza Duomo e l’entusiasmo contagioso per l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale alla Villa Comunale hanno sancito nel migliore dei modi l’avvio di “Reggio Città Natale 2024”, il ricchissimo programma di eventi promosso dall’Amministrazione comunale e cofinanziato con fondi vincolati dall’Unione europea, nell’ambito del masterplan Distretto Culturale del Pn Metro Plus, realizzato di concerto con l’Agenzia Coesione Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Villaggio in piazza Duomo – con le “casette” allestite da artigiani e commercianti, i prodotti tipici, gli allestimenti tematici e l’animazione dedicati soprattutto ai più piccoli – sarà aperto ogni pomeriggio fino al 6 gennaio dalle 17,30 alle 20 e anche la mattina (dalle 10,30 alle 12,30) nei giorni 15-22-24-25-26-29 dicembre e 5-6 gennaio. A piazza Italia c’è invece il “Villaggio dei dolci” aperto negli stessi orari grazie alla collaborazione con Conpait, la Confederazione dei pasticceri italiani.

Martedì 10 dicembre entrerà nel vivo anche la serie di eventi ospitati dal Teatro “Francesco Cilea” con il tradizionale Concerto di Natale organizzato dal Grande Ospedale Metropolitano. La musica sarà protagonista anche a Piazza Italia dove da venerdì 13 partirà “A riveder le stelle”, la rassegna di concerti natalizi a cura della Città Metropolitana.

Ma non è solo il centro storico ad essere animato dal calore e dalla magia delle Feste: il “Natale dei quartieri” è altrettanto ricco di eventi tematici, dalla proiezione di film natalizi per grandi e piccini alle serate di musica popolare, e poi spettacoli, arte di strada, mercatini, crispellate, mostre, tornei, laboratori, tombolate e iniziative di solidarietà in ogni zona della città.

