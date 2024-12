Reggio Calabria, clamoroso incidente allo svincolo di Arangea: auto ribaltata | FOTO LIVE

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa allo svincolo di Arangea a Reggio Calabria. Il sinistro è stato nella rampa di immissione in autostrada in direzione nord. Un’auto, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata. Al momento non si conoscono le condizione di salute degli occupanti del mezzo. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Stradale di Reggio Nord che sta regolando il traffico e ricostruendo le dinamiche del sinistro.

