Reggio Calabria: al via il Triduo in onore di San Nicola di Bari

Oggi, 3 dicembre, prende il via il Triduo di preparazione in onore di San Nicola di Bari, compatrono della Parrocchia di Prumo-Riparo-Cannavò. Un’occasione di grande valore spirituale per la comunità che, come ogni anno, si raccoglie in preghiera per onorare il Santo che rappresenta un pilastro di fede e devozione per il nostro territorio. La comunità vive in questi giorni intensi momenti di spiritualità e devozione. Oltre agli appuntamenti previsti per il Triduo in onore di San Nicola di Bari, compatrono della Parrocchia, si sta ritrovando anche al mattino presto, alle ore 5.30, per un’ulteriore occasione di preghiera.

Ogni giorno, infatti, alle 5.30 si celebra il Santo Rosario, la Novena alla Beata Vergine Maria Immacolata e la Santa Messa, in preparazione alla solennità dell’8 dicembre. Questo momento di preghiera anticipata rappresenta un’opportunità di raccoglimento per tutti coloro che desiderano iniziare la giornata chiedendo l’intercessione di Maria e di San Nicola.

Il programma delle celebrazioni

Il Triduo si aprirà oggi, 3 dicembre, con un’intensa giornata di preghiera e riflessione. Alle ore 16.15 si terrà la preghiera del Santo Rosario, seguita dalla Novena e dai Vespri, momenti di meditazione e di invocazione che accompagneranno i fedeli fino alla solenne festività del 6 dicembre. Alle ore 18.00, presieduta dal Parroco Don Giovanni Gattuso, verrà celebrata la Santa Messa, in cui si pregherà per l’intercessione di San Nicola, affinché la sua protezione continui ad essere una guida per la comunità parrocchiale.

Durante tutta la Novena, la comunità avrà l’opportunità di approfondire la vita e la spiritualità di San Nicola attraverso letture spirituali, che offriranno uno spunto di riflessione e meditazione su come il Santo ha vissuto la sua fede e il suo impegno verso gli altri. Ogni giorno verranno letti passaggi significativi della vita di San Nicola, per riscoprire il suo esempio di carità, umiltà e dedizione alla comunità.

Giovedì 5 dicembre: Unzione dei fedeli con la manna di San Nicola

Giovedì 5 dicembre, durante la Santa Messa delle ore 18.00, si compirà un momento speciale di devozione: l’unzione dei fedeli con la manna di San Nicola. Questo antico rito, che affonda le radici nelle tradizioni spirituali di Bari, è simbolo di benedizione e di speranza per coloro che si rivolgono al Santo per ottenere forza e protezione. La manna, un liquido che secondo la tradizione scorre dalla tomba di San Nicola, sarà offerta ai fedeli come segno tangibile della sua continua intercessione.

Venerdì 6 dicembre: Solenne concelebrazione con la presenza delle autorità civili e militari

Il culmine delle celebrazioni si raggiungerà venerdì 6 dicembre, giorno in cui si festeggia la solennità di San Nicola. Alle ore 18.30, sarà celebrata la Santa Messa Solenne presieduta dal parroco e concelebrata da alcuni sacerdoti, che daranno voce alla preghiera di tutta la comunità. La Messa vedrà la partecipazione delle autorità locali, con la presenza del Vice Sindaco Paolo Brunetti, dell’Assessore Carmelo Romeo, del Consigliere Comunale Franco Barreca, e del Maresciallo Capo Gabriele Vaccari, comandante della Stazione dei Carabinieri di Cannavò, che saranno vicini alla comunità in questo momento di grande rilevanza religiosa e civile.

Al termine della S. Messa, secondo la tradizione, San Nicola consegnerà a tutti i bambini il calzino con i doni. I calzini, deposti in questi giorni nella cesta posta in chiesa, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, saranno riempiti dai regali di San Nicola, portando gioia e sorrisi tra i più piccoli della comunità. Questo gesto, che affonda le sue radici nella tradizione popolare, rappresenta un momento speciale di condivisione e di affetto per i bambini, simbolo della generosità e della protezione del Santo.

La rievocazione storica del miracolo di San Nicola

A seguire, la comunità vivrà un ulteriore momento di riflessione e di fede con una mini rievocazione storica del miracolo di San Nicola, un evento che ha segnato profondamente la storia del Santo e che continua a ispirare generazioni di fedeli. La rievocazione ripercorrerà i momenti salienti del miracolo che ha fatto di San Nicola una figura di straordinaria spiritualità e generosità. Questo momento sarà un’opportunità per approfondire la conoscenza della vita e delle opere del Santo, rinnovando il suo messaggio di carità e di fede che da secoli è fonte di ispirazione per tutta la comunità cristiana.

“In questo periodo di preparazione, – afferma il parroco don Giovanni Gattuso –, siamo chiamati a vivere un cammino di preghiera profonda e di riflessione attraverso la Novena alla Madonna Immacolata e a San Nicola di Bari. Questi momenti non sono semplicemente appuntamenti religiosi, ma occasioni speciali per rafforzare la nostra fede e per rinnovare il nostro impegno verso Dio e verso il prossimo”.

“La Novena alla Madonna Immacolata, che celebreremo ogni mattina presto, – evidenzia don Gattuso – è un’opportunità per affidarci alla sua intercessione. Maria, che sin dal primo istante della sua esistenza è stata preservata dal peccato, ci insegna il valore della purezza del cuore e dell’umiltà di fronte a Dio. La sua vita ci ricorda che ogni passo verso Dio è un atto di fiducia e di abbandono nelle sue mani, un invito a vivere la nostra fede con semplicità e integrità. Ogni preghiera che eleviamo a Lei ci purifica e ci fortifica nel nostro cammino di santità”.

“La sera, con la Novena a San Nicola, – conclude don Gattuso – ci avvicineremo a uno dei santi più amati e venerati, noto per la sua carità e la sua disponibilità verso i più poveri e bisognosi. San Nicola ci ricorda l’importanza di vivere una fede che si traduce in opere concrete, specialmente nei confronti di chi è in difficoltà. La sua figura ci sprona ad essere più generosi, più attenti alle necessità degli altri, e a rispondere con amore e dedizione alle chiamate di giustizia e solidarietà che ogni giorno la vita ci presenta”.

Un’occasione di unità e di fede per la comunità

Il Triduo in onore di San Nicola non è solo un momento di preghiera, ma anche un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e di solidarietà che da sempre caratterizza la Parrocchia di Prumo-Riparo-Cannavò. La partecipazione alle celebrazioni è aperta a tutti i fedeli, e si invita ogni membro della comunità a vivere con profonda devozione questi giorni di preparazione spirituale, chiedendo a San Nicola di intercedere per la nostra parrocchia, le nostre famiglie e la nostra terra.

La Parrocchia di Prumo-Riparo-Cannavò augura a tutti una Santa Festa di San Nicola, sotto la sua protezione e benevolenza.

