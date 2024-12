Reggio Calabria, al Liceo Artistico percorsi tattili nella Giornata della disabilità

StrettoWeb

Giorno 3 dicembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, il Liceo Artistico “M. Preti A. Frangipane” di Reggio Calabria, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, alla presenza del Prefetto Dott.ssa Clara Vaccaro e dell’Assessore della città inclusiva e solidale Arch. Lucia Anita Nucera, all’interno del MAAF “Museo d’Arte Alfonso Frangipane”, ha presentato ai rappresentanti dell’Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti UICI, della Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti ANPVI/ETS-APS sez. RC ed alle associazioni AVONID -ODV e AGI 2000, un percorso progettuale PCTO che ha visto la realizzazione di manufatti tattili, concepiti come riproduzione in scala ridotta di alcune opere d’arte del Museo Frangipane, per consentire la lettura e la fruizione degli stessi alle persone prive totalmente o parzialmente della vista.

Un Museo, il MAAF, scrigno di tanta bellezza che da questo momento, tra l’altro, sarà dotato di percorsi dedicati all’accessibilità e inclusività durante le visite guidate, come suggerito dall’ICOM (International Council of Museums).

Un lavoro straordinario, reso possibile grazie alla professoressa Eleonora Pesaro, docente di Discipline Plastiche e tutor scolastico della classe 5 E (indirizzo Arti Figurative- Plastico-Scultoree) con il prezioso contributo della dott.ssa Daniela Vinci, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza (S.A.B.A.P) e tutor esterno nell’ambito delle attività.

Tutti partecipanti alla Giornata ed i rappresentanti delle diverse associazioni presenti, sono stati omaggiati con un rilievo in terracotta patinata che riproduce il volto del Christus, capolavoro di Francesco Jerace ed opera esemplare del Museo d’Arte Alfonso Frangipane.

Il Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, il Direttore del Museo, Prof. Nunzio Tripodi, la Prof.ssa Filardi responsabile didattico del Museo, invitano le scuole e cittadinanza alla visita del “Museo d’Arte A.Frangipane”, da oggi ancora più inclusivo.

