Reggio Calabria, accordo di collaborazione Alba Phoenix – A.GE.DI.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Avv. Ernesto Siclari, ha ricevuto nella giornata odierna a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, i Presidenti dell’Associazione Alba Phoenix – Gruppo Teatrale “Silvana Modafferi” e di A.GE.DI. odv – Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili, aderendo in regime di partenariato e patrocinio al bellissimo progetto che vedrà coinvolte le due importanti realtà reggine in un percorso collaborativo virtuoso.

In un clima di grande partecipazione e coinvolgimento, il Presidente della compagnia teatrale Alba Phoenix, Gianfranco Polito e la Presidente di A.GE.DI. Mirella Gangeri hanno siglato un accordo di cooperazione per la rappresentazione teatrale “La casa di Kafka” che la compagnia metterà in scena il prossimo 8 febbraio 2025 presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio, finalizzato alla devoluzione di parte dell’incasso della serata alla Associazione di volontariato.

L’Avv. Siclari, resosi parte attiva nella sinergia tra i contraenti, ha dichiarato massima disponibilità a contribuire alla buona riuscita dell’evento, nonché alla prosecuzione del rapporto instaurato, in una rinnovata ottica di solidarietà e inclusione, foriera di grandi risultati in termini di supporto alle fragilità umane e sociali.

