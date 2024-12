Reggio Calabria, grande partecipazione per la 3ª edizione della “Notte delle Stelle” al Teatro Cilea

StrettoWeb

Si è svolta al Teatro Cilea la terza edizione della “Notte delle Stelle”, evento che ha riscosso grandi consensi ed una straordinaria partecipazione di pubblico. Una serata ricca di emozioni voluta fortemente da Federica Perlablue, che si è contraddistinta per la sua professionalità, per l’eleganza dei tessuti e dei capi disegnati a mano.

A complimentarsi, il Consigliere Mario Cardia: “ringrazio Federica, l’associazione Canta con Noi e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo splendido evento. Premiato l’impegno e la professionalità di Federica Perlablue che ha messo in piedi un evento di altissima qualità in uno scenario magnifico come quello del Teatro F. Cilea. A lei, all’associazione Canta con Noi , al Presidente Antonino Ianno’ ed a tutti gli ospiti protagonisti vanno le mie congratulazioni”, ha dichiarato Mario Cardia.

La serata, che ha registrato il tutto esaurito presso il Teatro F. Cilea, è stata impreziosita dall’associazione “Canta con Noi” di Antonino Iannò, dal direttore artistico Mauro Meduri, dalla splendida conduzione dell’evento a cura di Gianluca Scopelliti e e Caterina Chindemi. Ad esibirsi, con splendidi pezzi, ben 12 artisti del nostro territorio, con brani dagli anni ’70 fino ai giorni nostri. Ed infine un’atmosfera magica, quella creata dall’esibizione delle splendide ragazze della Asd Copacabana del Presidente Alessandro Mitidieri, dirette magistralmente da Mariangela Bagnato, Claudio Bagnato ed Elena Uncharenko e reduci dal grande trionfo nei mondiali in Germania.

