Reggio Calabria, il 17 dicembre AIDIA apre la sezione territoriale

Martedì 17 Dicembre alle ore 17.30 presso Palazzo Alvaro, in Reggio Calabria, l’AIDIA, Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, presenta l’apertura della nuova sezione di Reggio Calabria. AIDIA, che riunisce Laureate in Ingegneria e Architettura in un’associazione senza fini di lucro, nasce nel 1957 a Torino per promuovere e valorizzare la presenza femminile nell’ambito tecnico. Reggio Calabria è la ventitreesima sezione territoriale per AIDIA, che ad oggi conta circa 400 socie.

Alla presenza della Presidente Nazionale di AIDIA, Ing. Donatella Cristiano, del Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà e Vice Sindaco della Città Metropolitana, Dott. Carmelo Versace, del Magnifico Rettore dell’Università, Prof. Giuseppe Zimbalatti, e dei Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri, Ing. Francesco Foti, e degli Architetti, Arch. Ilario Tassone, AIDIA Reggio Calabria si presenterà alla Città, con il suo Consiglio Direttivo, presieduto dalla Presidente Ing. Margherita Tripodi, e le sue attuali 23 socie.

Nel corso della manifestazione saranno presentate le linee programmatiche della sezione che, tra le altre cose, si pone l’obiettivo di contribuire al rafforzamento di una coscienza civica collettiva più matura e consapevole, prestando gli strumenti a propria disposizione per la formulazione di proposte operative volte al miglioramento del contesto naturalistico, paesaggistico, sociale, strutturale della Città.

