Rebic gela la Juventus: bianconeri raggiunti dal Lecce a tempo scaduto | CLASSIFICA

La domenica di Serie A, funestata da quanto accaduto a Bove in Fiorentina-Inter, si chiude con la sfida fra Lecce e Juventus. Una gara non brillantissima quella dei bianconeri, come tutte le ultime, per altro, a causa di un’infermeria troppo piena e scarse alternative dalle quali pescare.

In fase offensiva la squadra di Thiago Motta raccoglie poco ma al 68′ un tiro deviato di Cambiaso, costantemente uno dei migliori nelle ultime gare della Juventus, viene deviato e batte Falcone per lo 0-1 che regalerebbe 3 punti ai bianconeri. Condizionale che rischia di diventare presente fino al 93′, quando una zampata di Rebic, a tempo praticamente scaduto, gela la Juventus e fa esplodere il via del Mare di Lecce per l’1-1 finale.

Risultati Serie A 14ª Giornata

Venerdì 29 novembre

Ore 20:45

Cagliari-Verona 1-0

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Como-Monza 1-1

Ore 18:00

Milan-Empoli 3-0

Ore 20:45

Bologna-Venezia 3-0

Domenica 1 dicembre

Ore 12:30

Udinese-Genoa 0-2

Ore 15:00

Parma-Lazio 3-1

Torino-Napoli 0-1

Ore 18:00

Fiorentina-Inter Rinviata

Ore 20:45

Lecce-Juventus 0-1

Lunedì 2 dicembre

Ore 20:45

Roma-Atalanta

Classifica Serie A

Napoli 32 Atalanta 28 Inter 28* Fiorentina 28* Lazio 28 Juventus 26 Milan 22* Bologna 21* Udinese 17 Empoli 16 Parma 15 Torino 15 Cagliari 14 Genoa 14 Roma 13 Lecce 12 Verona 12 Como 11 Monza 10 Venezia 8

* Una partita da recuperare

Programma 15ª Giornata Serie A

Venerdì 6 dicembre

Ore 18:30

Inter-Parma

Ore 20:45

Atalanta-Milan

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Genoa-Torino

Ore 18:00

Juventus-Bologna

Ore 20:45

Roma-Lecce

Domenica 8 dicembre

Ore 12:30

Fiorentina-Cagliari

Ore 15:00

Verona-Empoli

Ore 18:00

Venezia-Como

Ore 20:45

Napoli-Lazio

Lunedì 9 dicembre

Ore 20:45

Monza-Udinese

