La scuola “Radice Alighieri” di Catona ha partecipato al Flash Mob per la Giornata della disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, l’area scuola di Special Olympics ha promosso la partecipazione dell’ Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” al Flash Mob, per il quale è stato scelto il brano “L’ombelico del mondo” coreografato, per il terzo anno, da Vito Coppola, ballerino di Ballando con le stelle. Il testo scelto ha celebrato la diversità e l’unità, facendo da metafora ad un luogo speciale in cui convergono diverse culture, etnie ed esperienze… un luogo, la scuola, in cui le persone abbracciano le proprie identità uniche e celebrano le loro differenze, ballando al ritmo della vita.

Il ritmo seguito è stato quello di una musica coinvolgente, familiare, inclusiva e in grado di toccare le corde più profonde dell’ animo umano. La manifestazione, che ha visto la massiccia partecipazione dei genitori, svoltasi in tutti i plessi dell’istituto, dall’infanzia alla secondaria di I grado, si è conclusa con il lancio di palloncini rossi a idrogeno, che hanno reso ancora più suggestiva la coreografia. “A Catona è stata scritta – ha concluso la Dirigente scolastica dell’Istituto, Simona Sapone – una bella pagina di cittadinanza attiva, di inclusione, di impegno sociale, attraverso gli occhi, le mani e soprattutto il cuore dei suoi alunni, cittadini di domani e linfa per il futuro”.

