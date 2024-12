Progetto RISE a Roma, premiati 5 studenti del Liceo “Alvaro” di Palmi | NOMI

StrettoWeb

Il 4 dicembre 2024, all’Europa Experience “David Sassoli” di Roma, sono stati premiati cinque studenti della classe 5ªAS del Liceo “Corrado Alvaro” di Palmi come vincitori del contest legato al progetto “RISE – Rising Innovators for a Sustainable Environment”. Emanuele Barone, Ilenia Cannistrà, Elisa Papalia, Clara Ranieri ed Elisa Saffioti, già vincitori del contest “GEA-EDU Idee per il futuro” con il progetto “Una cover fichissima”, che prevedeva la creazione di un prototipo di cover per cellulare realizzata utilizzando il tronco secco della pianta d’agave e della pianta di fico d’India, hanno bissato il successo in occasione del concorso RISE, proponendo un modello di start-up “green” innovativa dedicata alla produzione di pannelli termoisolanti per interni ed esterni in calce e ginestra ed aggiudicandosi il primo posto oltre a un premio di 500 Euro di forniture scolastiche. A coordinare gli studenti nei due progetti è stato il prof. Fabio Domenico Palumbo.

Il progetto nel dettaglio

Il progetto RISE è stato promosso da Withub, dalla Camera di Commercio italo-belga e da Erasmus+ ed è stato cofinanziato dall’Unione Europea. Entrando nello specifico del progetto, Gine-Start, questo il nome della start-up ideata dagli studenti con tanto di logo, è volta ad offrire un’alternativa sostenibile e naturale per il settore della bioedilizia, focalizzandosi sulla produzione artigianale di pannelli termoisolanti per esterni e interni realizzati con una combinazione di calce e fibre di ginestra.

Secondo il progetto degli allievi, i pannelli termoisolanti in calce e fibra di ginestra, biodegradabili e realizzati con materiali naturali, sono la risposta sostenibile al polistirene e al poliuretano, fornendo un ottimo isolamento termico e acustico, che si concretizza in una serie di vantaggi rispetto alle soluzioni già presenti sul mercato, dalla resistenza maggiore all’umidità, che si traduce in durabilità e salubrità, alla traspirabilità, che previene la formazione delle muffe.

Il modello di produzione ideato dagli studenti valorizzerebbe le risorse naturali e rinnovabili del territorio calabrese, attraverso un mix tra produzione artigianale, ricerca e sviluppo in fase di incubazione e di crescita, con supporto da parte di consulenze qualificate in ambito professionale e scientifico. In ottica di espansione futura della start-up, il carnet dei prodotti offerti da Gine-Start includerebbe anche pannelli termoisolanti per interni in argilla e ginestra e una soluzione termoisolante che prevede un mix tra l’impasto in calce e ginestra e pannelli in canna da fiume, ampiamente presente presso i corsi delle fiumare calabresi. Il lavoro degli allievi prevede anche una dettagliata scheda dei costi di produzione per 1.000 pannelli e un’analisi di mercato che parametra anche i costi degli altri pannelli termoisolanti già presenti sul mercato.

Oltre a realizzare un “pitch” di presentazione della start-up, gli allievi hanno lavorato alla realizzazione di un video dedicato all’ideazione e alla produzione dei pannelli ecosostenibili: Ilenia Cannistrà (regia, sceneggiatura, selezione musicale), Emanuele Barone (attore, sceneggiatura, selezione musicale), Clara Ranieri (attrice, supporto alle scene), Elisa Papalia (attrice, supporto alle scene) ed Elisa Saffioti (attrice, supporto alle scene) per le riprese si sono recati il 25 ottobre 2024 presso il Parco diffuso della conoscenza e del benessere di San Filippo di Pellaro, dove hanno potuto inoltre osservare e sperimentare sul campo, coadiuvati dai collaboratori del Parco nonché membri di ACE – Onlus Medicina Solidale, in particolare dal socio e artigiano Giuseppe Falsone, che ha aiutato gli studenti nella preparazione di un prototipo di pannello termoisolante in calce e ginestra e di un’alternativa in argilla e ginestra. Gli studenti dell’Alvaro si sono inoltre avvalsi della collaborazione, oltreché di ACE Onlus e del fondatore dott. Lino Caserta, del dott. Gabriele Lucente (consulenza economica), dell’avv. Francesco Fatiga (consulenza giuridica), del dott. Giovanni Palumbo (SEO e web marketing), del dott. Giuseppe Domenico Postorino (consulenza scientifica). A livello grafico, hanno collaborato Domenico Muscari (realizzazione logo della start-up) e Davide Palumbo (montaggio video).

Gli studenti hanno immaginato anche un business model basato sull’ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), fondendo le esigenze legate all’ambiente, al sociale (occupazione e crescita in Calabria e nel Mezzogiorno) e alla governance (la start-up è pensata come una società cooperativa). Ma soprattutto, si sono messi in gioco unendo impegno, creatività e passione, ingredienti fondamentali per la crescita personale e per pensare a modelli in grado di cambiare in meglio il mondo. Gine-Start è una start-up virtuale pronta per la prova del mercato, e che potrebbe in futuro, ci si augura, diventare realtà.

Il dott. Giuseppe Eburnea, Dirigente Scolastico dell’Einaudi-Alvaro di Palmi ed il suo Collaboratore prof. Riccardo Rossetti, sempre attenti nel supporto e nella valorizzazione dell’impegno degli studenti, si complimentano con gli allievi per il successo ottenuto.

