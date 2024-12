Processo Mala Arintha, prosciolto l’ex sindaco di Rende Marcello Manna

StrettoWeb

Raffica di proscioglimenti all’esito dell’udienza preliminare di ‘Mala Arintha’, il procedimento nato dell’inchiesta della Procura di Cosenza del 2022 sulla presunta corruzione al Comune di Rende che aveva coinvolto un’ottantina tra ex amministratori, dirigenti e imprenditori e che, assieme all’inchiesta della Dda di Catanzaro denominata ‘Reset’, aveva portato allo scioglimento e al successivo commissariamento per mafia dell’ente. Tra questi, l’ex sindaco Marcello Manna, prosciolto dal gup del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, “perché il fatto non sussiste“.

L’ex primo cittadino aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato e, rispetto ai 24 capi di imputazione iniziali, doveva rispondere di un solo capo d’accusa relativo a una turbativa d’asta per l’affidamento di un Centro diurno per minori. A seguito dell’inchiesta, nei suoi confronti era stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Rende, per effetto del quale l’ex primo era stato sospeso dalle funzioni di sindaco, misura che successivamente gli era stata revocata dal Riesame. Manna era difeso dagli avvocati Nicola Carratelli e Giandomenico Caiazza.

