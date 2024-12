Polistena, tutto pronto per la mostra dei presepi “Sulla via del Natale” | INFO

StrettoWeb

Domenica 8 dicembre è in programma una grande mostra artistica di presepi a Polistena. Il titolo della mostra è “Sulla via del Natale”. L’evento, organizzato dalla associazione culturale CulturArmonia e patrocinato dal Comune di Polistena, si svolgerà a corso Mazzini. Ci sarà anche l’angolo del dolce per deliziare tutti i visitatori.

Nella locandina qui di seguito tutte le info.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.