Polistena, “Arti al museo”: ospiti ed eventi in programma | INFO

L’associazione di promozione sociale “Arte che Parla”, con il patrocinio del Comune di Polistena (R.C.), organizza, “Arti al museo”, un’esposizione di opere d’arte e di artigianato, frutto dell’estro creativo.

Saranno presenti:

l’artista Antonio Galatà che, mediante l’utilizzo dei pastelli morbidi, presenterà alcune delle sue opere iperrealistiche più belle. Si tratta di una tecnica a secco, pertanto, non essendoci l’aggiunta di diluenti il pigmento mantiene la sua purezza originale sulla carta, donando colori brillanti e intensi;

l'artista Emma Guerrisi che utilizza varie tecniche, dall'acquerello al carboncino, dalla matita all'olio. I suoi dipinti sono popolati da elementi onirici caratterizzati da coloni tenui e silenzi, in un dilagare di particolari che man mano prendono forma;

l'artista Lucia Giovinazzo, artigiana orafa, che con grande passione lavora oro, argento e altri metalli grezzi per dar vita alle sue creazioni. La tecnica che utilizza viene chiamata "wire crochet" e vede come protagonista il filo metallico, che è modellato interamente con l'uncinetto;

l'artista Francesca Zumbo che è una cake designer, ossia si occupa della creazione di torte scenografiche, un dolce non commestibile. Per la sua realizzazione può essere utilizzata qualsiasi tecnica; la base è fatta di gomma EVA che, cucita e modellata, viene poi dipinta con colori acrilici;

l'artista Giusy Giannini che realizza con varie tecniche (paper quilling, filo di ciniglia modellabile, crochet), bouquet artistici artificiali;

l'artista Simona Mileto che presenta l'arte del ricamo; attraverso varie tecniche (il ricamo Handanger, quello a punto antico, lo sfilato siciliano e il reticello), realizza filati particolari e di grande pregio.

Ospite speciale Babbo Natale che accoglierà i visitatori più piccoli, al quale potranno portare la loro letterina, in una magica atmosfera natalizia che farà da cornice per una bella foto ricordo.

“Arti al museo” si terrà a Polistena, presso il Museo Casa Natale dei Jerace, in via Domenicani, il 13, 14 e 15 dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00; dalle ore 17.30 alle ore 18.30, sarà possibile portare la letterina a Babbo Natale.

Durante l’evento i visitatori avranno la possibilità di ammirare le opere della famiglia Jerace esposte all’interno del museo.

Sarà un momento importante, poiché l’associazione di promozione sociale “Arte che Parla” si ripropone di far arrivare l’arte e i messaggi in essa contenuti a tutti, con un linguaggio semplice e con la voglia di diffondere bellezza in un contesto, quello calabrese, non sempre facile, ma che ha estremo bisogno di cura, di crescita e di momenti di scambio e di incontro.

