L’Istituto “Pizi” di Palmi è tornato in Inghilterra: stage linguistico per 31 studenti

Si è concluso domenica 1 dicembre, con grande entusiasmo ed un arrivederci a presto, lo stage linguistico in Inghilterra organizzato dall’Istituto d’Istruzione superiore “Nicola Pizi” di Palmi. Il tradizionale appuntamento – divenuto nel corso degli anni uno dei fiori all’occhiello dell’offerta formativa del “Pizi” – ha coinvolto in questa prima fase 31 studentesse e studenti frequentanti il triennio del Liceo Classico.

Accompagnati dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Domenica Mallamaci e dalle docenti di lingua inglese, prof.sse Cinzia Guardavalle e Francesca Gentiluomo, gli alunni del “Pizi”, come i tanti compagni che li hanno preceduti nell’importante esperienza formativa, hanno avuto l’occasione di godere di una full immersion linguistica e delle meraviglie dei luoghi visitati, in una suggestiva atmosfera natalizia. Giunto a destinazione il 24 novembre, il gruppo del “Pizi” è stato accolto in un clima caloroso e familiare presso la sede della “Bright School of English” di Bournemouth dove ha frequentato le lezioni, incentrate in particolare sulle abilità di speaking, listening, writing.

Come sempre, l’impegno formativo è stato affiancato da momenti di socializzazione attraverso numerose attività ludiche organizzate nei pomeriggi o nelle serate, il tutto accompagnato da cioccolata calda, canti e tanto divertimento. Sul fronte delle visite guidate, dopo aver esplorato le bellezze della città di Bournemouth (passeggiata lungo il molo, l’Oceanarium, la casa capovolta, la Cattedrale di Saint Peter, la Tomba di Mary Shelley, il grande parco e la spettacolare casa Vittoriana Russell-Cotes), gli studenti sono stati accompagnati alla scoperta della straordinaria Cattedrale di Salisbury, all’interno della quale si trova una copia della Magna Carta; per poi passare alla visita del famoso sito archeologico di Stonehenge e concludere il tour nella caratteristica cittadina medievale di Winchester, famosa per conservare, all’interno della Great Hall, la celebre “Tavola Rotonda” delle leggende di Re Artù.

Il tour alla scoperta delle meraviglie inglesi non poteva che concludersi con un’intera giornata dedicata a Londra e ad alcune delle sue più celebri bellezze. In una magnifica giornata soleggiata, gli studenti del “Pizi” si sono immersi in un affascinante percorso con partenza da Westminster Abbey, passando per Big Ben, Buckingham Palace, l’allegria e i colori di Piccadilly Circus, Trafalgar Square, la National Gallery, i magazzini Harrods e il Natural History Museum.

