Pallanuoto, Smile Cosenza sconfitta in casa 7-12 da Rapallo

Il risultato finale è 7-12 per Rapallo che espugna la piscina comunale di Cosenza. Perde la Smile al termine di una bella partita. 2-3, 2-4,1-1, 2-4 i parziali. Tre reti per Mandelli, due per Santoro ed una a testa per Morrone e Misiti. Nessuna realizzazione per la Lupinogina, apparsa leggermente sottotono rispetto alle prestazioni precedenti.

A fine gara, il commento di Alice Mandelli. “È stata una partita molto fisica e a tratti nervosa”, ha detto l’atleta rossoblu. Il problema è stata la panchina troppo corta per Cosenza, per cui “ci siamo ritrovate in debito di ossigeno”, ammette. “Anche il fatto di giocare senza un centro rende tutto molto più complicato, però per il resto abbiamo sicuramente messo un’ottima intensità, nonostante bisogna prendere qualche gol in meno”, la chiosa di Mandelli. Dodici gol sono tanti. Ad ogni modo la Smile ha disputato una buona gara, si punta all’immediato riscatto.

