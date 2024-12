Pallanuoto, Smile Cosenza-Rapallo: la presentazione del match

StrettoWeb

Si gioca sabato, alle ore 14, presso la Piscina Comunale di Cosenza, l’altra importante partita della Smile Cosenza Pallanuoto contro Rapallo, per il campionato di serie A1 femminile. Arbitri dell’incontro: Ricciotti Fabio e Volpini Valerio.

Si attendono conferme e prestazioni, da parte della squadra cosentina. “Ogni partita è molto importante per la nostra squadra; per noi non esiste un avversario forte o uno debole. Ci prepariamo per ogni partita, così da essere concentrate fino alla vittoria, dal primo all’ultimo secondo. La partita con il Rapallo non farà eccezione. Cercheremo di ottenere punti che sono importanti per noi e salire una linea più in alto”, assicura Olga Lupinogina, il forte centrovasca rossoblu’.

In settimana sono state presentate agli sponsor le nuove divise ufficiali, con costumi molto belli e performanti. Il mister, Francesco Fasanella, non vuole fare abbassare la guardia alle sue atlete e, nel corso degli allenamenti di questi giorni, non ha mai smesso di caricare le atlete. La partita può essere seguita anche sui canali social di Aqa, oltre che sul canale ufficiale YouTube.

