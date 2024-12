Presentato il nuovo costume della Smile Cosenza Pallanuoto Femminile

StrettoWeb

Una festa in piena regola. Martedì sera le atlete della Smile Cosenza Pallanuoto si sono ritrovate in uno dei locali più in voga della città, il Fresco Food Bar, per la presentazione, insieme a tutto lo staff tecnico ed alla dirigenza, delle nuove “divise” ufficiali per la stagione sportiva in corso. “Con grande entusiasmo e orgoglio, oggi presentiamo il nuovo costume della squadra femminile della Smile Cosenza Pallanuoto per la stagione 2024-2025. Questo nuovo abbigliamento rappresenta non solo un passo avanti tecnologico, ma anche un simbolo di identità e unità per le nostre atlete”, ha rimarcato il presidente della società Francesco Manna, supportato come sempre da Armando Filomia e Andrea Borsani a da tutti gli sponsor, non solo tecnici, della compagine bruzia.

“Il nuovo costume è stato progettato con l’obiettivo di massimizzare il comfort e le prestazioni delle nostre giocatrici. Realizzato con materiali avanzati, offre una vestibilità perfetta e una resistenza eccezionale all’acqua, garantendo che le atlete possano muoversi liberamente e senza restrizioni durante le partite”, si è fatto emergere. Il design del costume combina eleganza e funzionalità, con colori vivaci che rappresentano i valori della nostra squadra: determinazione, passione e spirito di squadra. Ogni dettaglio è stato curato per riflettere l’identità della Smile Cosenza Pallanuoto, rendendo ogni giocatrice un vero e “proprio ambasciatore del nostro brand”, il messaggio della società.

“Vorremmo ringraziare tutti i nostri sponsor e partner che hanno reso possibile questa innovazione. Il vostro supporto è fondamentale per il nostro successo e per il continuo miglioramento della nostra squadra”, invece le conclusioni di Manna e dello staff tecnico, capitanato dal mister Francesco Fasanella. Una nuova partnership, dunque, con il Fresco, “luogo scelto come base e punto di riferimento per le nostre ragazze e per la Smile Cosenza”, con i ringraziamenti pubblici ad Emilio Morra ed a Michele Bozzo.

