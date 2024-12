L’Orlandina diventa virale: Galipò tagliato con… gli auguri di compleanno

StrettoWeb

L’Orlandina Basket sta vivendo un particolare momento di viralità nelle ultime ore. La squadra allenata dal reggino Domenico Bolignano, dopo la promozione ottenuta nella passata stagione, sta battagliando a metà classifica con 7 vittorie e 7 sconfitte. Ma il motivo della recente popolarità social non riguarda questioni di campo, bensì di roster.

L’Orlandina ha tagliato Giorgio Galipò e lo ha fatto nel giorno del suo… compleanno. Il comunicato stampa, pubblicato attraverso i social, con tanto di auguri, ha scatenato commenti ed ironie. Di seguito il testo: “l’Infodrive Capo d’Orlando rende nota la conclusione del rapporto con Giorgio Galipò per la stagione in corso. A Giorgio, che ha lavorato in questi mesi con la passione e la dedizione proprie di chi, come lui, è cresciuto con la nostra maglia cucita addosso, nel giorno del suo compleanno, vanno i migliori auguri per un futuro professionale e personale pieno di soddisfazioni. In bocca al lupo Giò!“.

