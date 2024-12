Nutrizione e disturbi alimentari, ADI Calabria: “fondamentale la prevenzione”

StrettoWeb

Gli orizzonti della moderna dietetica e della nutrizione clinica sono stati al centro del Congresso regionale organizzato dalla sezione Calabria di ADI (Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica), nel suggestivo scenario di Roccella Jonica. Un consesso di altissimo profilo scientifico quello che ha avuto luogo nella nota località del litorale jonico reggino e che ha fatto registrare una grande partecipazione e nel contempo, l’incontro tra i più autorevoli interlocutori nell’ambito delle tematiche legate al mondo della dietologia e della nutrizione.

Ai lavori hanno preso parte anche le istituzioni del territorio rappresentate dal presidente del Consiglio comunale di Roccella, Domenico Cartolano e dell’Ordine dei Medici, con il dottor Zampogna. Presenti anche i vertici centrali di ADI con la segretaria nazionale, dott.ssa Carmela Bagnato e le componenti regionali che hanno illustrato le attività sul territorio dell’associazione svolte dal 2023.

Il congresso, impreziosito da due lectio magistralis, ha posto al centro le tematiche della Nutrizione, gli approfondimenti riguardanti le patologie e le nuove terapie farmacologiche. Focus dedicati all’importanza della chirurgia bariatrica, del trattamento del DNA e degli alimenti funzionali nella dieta mediterranea. Altre sessioni hanno infine acceso i riflettori sul tema della nutrizione artificiale e dietoterapia con uno sguardo alla nutrizione artificiale, alla supplementazione nutrizionale ed alla dieta chetogenica. Il dibattito è stato arricchito, inoltre, dalla sessione ADI Young con la premiazione per la migliore comunicazione orale. Infine l’ultima sessione, è stata rivolta agli aspetti della riabilitazione e dell’attività fisica. La chiusura lavori è stata affidata al presidente di ADI Calabria, Giuseppe Fortugno ed alla dott.ssa Romana Aloisi.

“Abbiamo voluto fortemente affrontare argomenti di stringente attualità, specie nel nostro territorio – spiega il presidente di ADI Calabria, Giuseppe Fortugno – e che dunque richiedono l’attenzione e l’impegno costante da parte della comunità scientifica. Non a caso, – prosegue Fortugno – per questo importante appuntamento abbiamo voluto popolare la platea dei lavori con la presenza di esperti di primo piano, del mondo della medicina e della ricerca, con il preciso obiettivo di fornire un contributo concreto al dibattito su questi importanti temi. Del resto l’obesità e i disturbi del comportamento alimentare – conclude Fortugno – rappresentano delle problematiche sempre più crescenti, specie tra i più giovani. ADI Calabria intende farsi promotrice di un’azione di informazione e sensibilizzazione che vuole andare oltre i momenti prettamente istituzionali con l’obiettivo di offrire un supporto alla rete dell’assistenza e della presa in carico del paziente”.

