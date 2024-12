Natale a Reggio Calabria, i consiglieri delle Liste civiche: “si rinnova il forte legame tra la città e la sua gente”

StrettoWeb

“L’accensione dell’albero di Natale ha segnato l’inizio ufficiale delle festività natalizie a Reggio Calabria, rappresentando con la grande partecipazione di pubblico registrata un momento di autentica unione e di condivisione per tutta la città“. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali delle Liste civiche di maggioranza. “Una serata all’insegna delle luci e della festa che ha visto i cittadini riunirsi, abbracciandosi simbolicamente nel segno della comunità e condividendo un’atmosfera di gioia e speranza. Così come accaduto con l’inaugurazione della rinnovata Piazza De Nava, anche questa volta, a piazza Duomo, si è rinnovato il forte legame tra la città e la sua gente. La piazza è stata così il cuore pulsante di una Reggio che, ancora una volta, si è dimostrata pronta a vivere pienamente lo spirito del Natale. La festa, cominciata con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, un evento dedicato soprattutto ai più piccoli, è proseguita in piazza con una partecipazione calorosa di adulti e famiglie, segnando l’inizio di un Natale che coinvolge davvero tutti. Questa celebrazione ha messo in risalto, ancora una volta, come l’Amministrazione abbia voluto creare un’atmosfera inclusiva, dove ogni cittadino può sentirsi parte di un unico grande progetto”, rimarca la nota.

“In questo contesto, non possiamo fare a meno di raccogliere e fare nostre le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà, il quale ha sottolineato che il primo significato dell’albero di Natale di Piazza Duomo è quello di accoglienza e di condivisione. Valori che rappresentano in pieno lo spirito fondante della nostra identità cittadina. Reggio Calabria è una città che ha sempre saputo accogliere, con generosità e cuore, tutti coloro che vi arrivano. Questo spirito di accoglienza è testimoniato non solo dalla storia della nostra città, ma anche dalla quotidianità: dai reggini che tornano a casa per le festività fino ai tanti turisti che continuano a giungere nella città dello Stretto. Reggio non smette mai di accogliere, facendo sentire chi arriva parte della sua comunità“, evidenzia la nota.

“L’accensione dell’albero di Natale riveste un significato speciale”

“Quest’anno, l’accensione dell’albero di Natale riveste un significato speciale. Dopo anni di difficoltà e sofferenze, sia dal punto di vista economico che sociale, la città di Reggio ha ritrovato sotto il grande albero di piazza Duomo forza e coesione. Ricordiamoci da dove siamo partiti, dall’alberello rinsecchito di fronte al Teatro Cilea, posizionato dentro un bidone, che era un simbolo delle difficoltà enormi vissute a quel tempo dalla nostra città. La nostra comunità, infatti, sta tornando a riscoprire un senso di unità e trova una nuova linfa grazie alla buona programmazione in ambito culturale e di marketing territoriale messa in campo dall’Amministrazione in questi anni. In questo Natale, si rinnova il nostro impegno a non lasciare nessuno indietro, ma a fare in modo che ogni cittadino possa sentire il calore della comunità, dal centro alle periferie, senza distinzioni. Per questo il Natale di Reggio, quest’anno, è stato pensato veramente per tutti, nessuno escluso. Un Natale che vuole raggiungere ogni angolo della città, portando con sé un messaggio di speranza, solidarietà e inclusione. A tal proposito – hanno aggiunto i consiglieri – vogliamo sottolineare con orgoglio che questo sarà un Natale a costo zero per le casse comunali, un ulteriore segno dell’impegno dell’Amministrazione a garantire un periodo festivo che sia accessibile a tutti, senza gravare sulle risorse pubbliche. Ma soprattutto sarà anche un Natale solidale, con le tante iniziative pensate per le persone più in difficoltà, che devono essere sempre in cima alle priorità di un’amministrazione progressista come la nostra”.

In conclusione “Invitiamo tutti i cittadini a vivere lo spirito del Natale con un cuore aperto e costruttivo, partecipando agli eventi in programma e contribuendo a rendere ancora più forte il senso di comunità. Le festività natalizie sono un’opportunità per ritrovare la serenità, ma anche per rafforzare il lavoro di squadra che è alla base del benessere della nostra città. Il Natale, infatti, è anche un’occasione per ricordarci che solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per Reggio Calabria”.

