Natale a Messina, oggi la presentazione del programma

Le imminenti festività natalizie a Messina saranno, come da tradizione, occasione per offrire alla cittadinanza momenti di condivisione, di socialità accompagnati dalla magia del Natale, ma anche per promuovere l’intero territorio comunale, centro città e villaggi. È con questo intendimento che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile ha curato l’allestimento di un ricco calendario di iniziative frutto della sinergia di tutta la macchina amministrativa con le partecipate comunali, e in collaborazione con gli operatori tecnici ed economici locali, che hanno manifestato il loro interesse all’allestimento di eventi e spettacoli musicali e di intrattenimento nell’ambito del Natale a Messina 2024 del piano promozionale “Brand Messina”.

Il programma sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà oggi, lunedì 2 dicembre, alle ore 9.30, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca. All’appuntamento, presente il sindaco Basile, unitamente agli Assessori della Giunta comunale e il Direttore Generale del Comune di Messina, con i Presidenti e i componenti dei CdA delle Partecipate. L’avvio del calendario delle iniziative è fissato per l’8 dicembre 2024 con l’accensione dell’albero addobbato nell’atrio di palazzo Zanca e a seguire, l’illuminazione degli alberi di Natale installati nei vari spazi della Città.

