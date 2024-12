“Natale insieme in periferia”: presentato il cartellone della terza edizione

StrettoWeb

Le celebrazioni religiose ma anche la musica dal vivo, i giochi per i bambini, divertimento per giovani ed anziani. Torna “Natale insieme in Periferia”, il cartellone di iniziative voluto da Cisl Messina, dal CSI e dalla Parrocchia S. Maria di Gesù di Ritiro con il patrocinio del Comune di Messina giunto alla terza edizione.

Il programma delle iniziative è stato svelato questa mattina nel corso della presentazione avvenuta nella sede “Messina Nord” della Cisl, in via Palermo, alla presenza del segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi, di Bruno Smedile del Csi Messina e del parroco della Parrocchia di S. Maria di Gesù padre Antonio Gugliandolo.

“Continua la sinergia che negli ultimi due anni ha dato frutti importanti – ha detto il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – quest’anno il cartellone di Natale in periferia a Ritiro vuole riscoprire il rapporto con il quartiere e sono felice che tutti vogliano rendersi parte integrante del cartellone. Una sinergia che si è allargata nel tempo coinvolgendo anche associazioni, Comune e V Circoscrizione che vivono il quartiere e ci supportano durante le attività. Questo è un quartiere che ha bisogno di presenza strutturata e attiva, con Parrocchia e CSI abbiamo creato una rete che funziona e che diventa anche un presidio di legalità”.

“Il Natale è la festa della Comunità – ha detto padre Antonio Gugliandolo – anche quest’anno con Cisl e CSI promuoviamo la gioia del Natale attraverso tante iniziative che vogliono mettere in risalto una festa cristiana che entra nel cuore delle persone. Abbiamo realizzato in cartellone con gli appuntamenti religiosi ma anche di momenti ricreativi per i nostri ragazzi e per i bambini che hanno bisogno di una carezza spirituale”.

“Si è creata una sinergia importante con la Parrocchia e con la Cisl – ha detto Bruno Smedile – questa struttura sportiva è un fiore all’occhiello di questo quartiere, abbiamo fatto tanti sacrifici per renderla fruibile alla cittadinanza e nel periodo di Natale la mettiamo a disposizione del quartiere per una serie di eventi dei quali il territorio ha bisogno. Questa è una periferia difficile e, quindi, iniziative come queste sarebbe il caso di averle durante tutto l’anno e non solo nel periodo di Natale”.

Il primo appuntamento sarà per sabato prossimo, dalle 17 alle 21, con la “Notte dell’Immacolata” e l’attesa per la celebrazione della Santa Messa. Il clou delle iniziative partirà il 21 dicembre con “Quattro salti a Natale”, dalle 20, presso il Centro Sportivo Giovanni XXIII, con balli di gruppo, latino, liscio con gli amici dell’Anteas. Lunedì 23 dicembre, invece, all’interno della Parrocchia di Santa Maria del Gesù Musica dal vivo “Classique Noel” con il duo Simona Vita al pianoforte e Viola Adamova al violino. Il 24 dicembre, alle 23.30, invece, la SS. Messa della notte di Natale nella Parrocchia di Santa Maria del Gesù. Il giorno di Natale l’appuntamento è doppio: alle 8 e alle 10 si terrà la celebrazione Eucaristica.

Domenica 29 dicembre, dalle 16, invece, scatterà il momento del divertimento per bambini, giovani ed anziani con la terza edizione di “Un Ritiro in festa per Natale”, pomeriggio di musica e divertimento al Centro Sportivo Giovanni XXIII.

A gennaio è rinnovato l’appuntamento con la calza della Befana che nelle scorse edizioni ha reso felici tanti bambini. Alle 11 la signora con la scopa atterrerà al Centro Sportivo Giovanni XXIII e poi sarà in giro per il quartiere alla ricerca dei bimbi.

