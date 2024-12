Natale a Siderno: il programma degli eventi | INFO

StrettoWeb

Concepito per accontentare tutti i gusti, rivolto a un pubblico di tutte le età, presente in tutti gli angoli più belli del territorio cittadino. È il programma di eventi di fine anno “Natale a Siderno” predisposto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni con la preziosa collaborazione delle principali associazioni cittadine, che prenderà il via domani, domenica 8 dicembre alle 19 in piazza Vittorio Veneto con l’accensione delle luminarie artistiche e la magia del coro delle voci bianche, e durerà fino all’Epifania.

Il programma prevede la conferma delle principali attrazioni degli anni precedenti e alcune interessantissime novità, che renderanno la Città di Siderno meta di migliaia di visitatori desiderosi di immergersi nell’atmosfera natalizia, per la gioia di grandi e piccini.

Tra le conferme, l’amatissima Casa di Babbo Natale a palazzo De Mojà nel centro storico di Siderno Superiore, a cura dell’associazione “Pajisi Meu ti vogghjiu beni”, che aprirà il 18 dicembre, mentre da domani saranno pronti il presepe artistico di piazza Vittorio Veneto e l’area di piazza Portosalvo, con lo spazio di eventi sociali e ristoro “Winterland” a cura della Consulta Giovanile, i mercatini dell’artigianato curati dalla Pro Loco e il Luna Park e l’area di piazza Vittorio Veneto, col presepe artistico circondato dalle luci delle luminarie artistiche quest’anno daranno vita a un percorso che da piazza Risorgimento condurrà fino a via Tasso, attraversando il Corso della Repubblica.

Tra le altre novità in programma, l’igloo di Babbo Natale in piazza Portosalvo, con spettacoli di animazione per i bambini che prenderanno il via domenica 8 già dalle ore 17 e, grazie all’impegno dell’Associazione Commercianti Sidernesi, via Correale Santacroce si trasformerà nella suggestiva Candlelight Street, con le luci delle candele accese a fare capolino tra il verde del muschio degli allestimenti.

E per i bambini di tutte le vie e piazze, la squadra degli Elfi di quartiere ha in serbo un fitto programma di animazione con otto date e il tradizionale omaggio dei panettoncini a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. Bella, accogliente e attrattiva tutto l’anno, a Natale Siderno piace ancora di più!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.