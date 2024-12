Motta San Giovanni inaugura il Natale con un bell’evento in piazza: ecco il Christmas Village | INFO

StrettoWeb

Motta San Giovanni si prepara al Natale con un grande evento in piazza, quello che darà ufficialmente il via al periodo natalizio. Da un’idea nata dalla collaborazione di più associazioni nasce infatti il Motta Christmas Village 2024. Domenica 8 dicembre, presso il Borgo di Praci, un viaggio tra luci, sapori e tradizioni. Dalle ore 18 in poi, tutta una serie di attività arricchiranno la serata nel borgo storico di Reggio Calabria.

Dal punto di vista culinario, si potranno assaggiare delizie locali come crespelle, fagioli e cotiche, petrali, vin brulè, cioccolata calda e molto altro (incluse opzioni gluten-free). Presente anche la fabbrica degli elfi, dove ascoltare i cantastorie e decorare i biscotti, e la Casa di Babbo Natale, dove tutti i piccoli del quartiere potranno scrivere la letterina.

Per quanto riguarda gli eventi, ecco come si susseguiranno:

Ore 18: accensione albero e apertura area food

Ore 20:30: DJ set con Davide Santamaria.

Animazione tradizionale con zampognari guidati da Mimmo Morello e Filippo Stilo.

Ogni 10 minuti una nuova possibilità di vincere alla lotteria!

L’evento è organizzato da: Associazione culturale San Basilio, Associazione Imprenditori Agricoli Mottesi, Associazione Giovani Volontari Giuseppe Pedà, Associazione Minatori del Comune di Motta San Giovanni – RC, Associazione di promozione sociale “NINO Cammina con NOI”.

