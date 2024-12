Migliorano le condizioni di salute del Presidente Occhiuto: “la miglior terapia: u cuddruriaddru”

StrettoWeb

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto che lo ritrae in ospedale in piedi e con in mano un dolce tipico prenatalizio del cosentino. Il presidente è quindi in ripresa fisica dopo l’intervento al cuore effettuato nei giorni scorsi al Campus ospedaliero universitario Dulbecco a Catanzaro. “La miglior terapia: u cuddruriaddru“, ha scritto il presidente Roberto Occhiuto.

