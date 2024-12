Messina Volley, Arena: “Aci Catena da non sottovalutare”

StrettoWeb

Impegno casalingo per il Messina Volley che, per la 7ª giornata del Campionato di Serie C femminile, affronterà le ragazze del Liberamente Aci Catena. Le atlete dirette da coach Francesco Trimarchi provengono da due vittorie convincenti in trasferta con la Soluzioni d’Interni Santa Teresa e la Pallavolo Oliveri e non dovranno abbassare la guardia contro la compagine etnea, terzultima in classifica con 3 punti, ma sicuramente pronta a riscattare la sconfitta interna dello scorso turno proprio contro il team di Santa Teresa.

A presentare il match di domenica alle 19.30 è il centrale giallo-blu Sara Arena: “l’Aci Catena è una squadra da non sottovalutare soprattutto perché la conosciamo in modo parziale. Per questo motivo ci stiamo impegnando al massimo durante le sedute di allenamento. Inoltre proveniamo da due trasferte impegnative, però sono sicura che il lavoro in settimana ci consentirà di raccogliere le nostre soddisfazioni e giocare la nostra pallavolo. La nostra squadra sta crescendo, ma siamo consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto e, per questo, abbiamo intensificato gli allenamenti”.

