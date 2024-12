Messina, targhe con QR Code e audio guide nei pannelli turistici di cinque fontane

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, si é proceduto stamani all’inaugurazione di una targa dotata di QR Code e audio guida realizzata dall’ArcheoClub dello Stretto apposta a corredo di un pannello turistico illustrativo della fontana Senatoria, ristampato dal Comune con testi della Soprintendenza, in via Consolato del Mare, nei pressi dell’ingresso laterale di palazzo Zanca. Sempre oggi le targhe sono state poste nella fontana del Nettuno, alle Quattro Fontane, alla fontana Gennaro e alla fontana Falconieri.

Le parole di Basile e Caruso

“Questo è un altro esempio di cittadini attivi, che ricoprono un ruolo fondamentale per promuovere la crescita e lo sviluppo della nostra città – ha spiegato il sindaco Basile. Per questo motivo ringrazio l’ArcheoClub dello Stretto e tutte le Associazioni che lanciano idee, effettuano proposte e forniscono contributi per Messina”. L’assessore Caruso ha aggiunto che: “queste iniziative sono frutto di un lavoro di squadra a supporto della città per un ulteriore crescita del nostro territorio”.

All’iniziativa, supportata e condivisa dall’Amministrazione comunale, hanno preso parte, tra gli altri, la presidente dell’ArcheoClub dello Stretto Rosanna Trovato e la dott.ssa Virginia Buda, in rappresentanza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina. Lo scorso 16 maggio 2024 le targhe sono state posizionate in piazza Unione Europea davanti palazzo Zanca, in piazza Antonello, nella chiesa di Sant’Eustochia, al Monte di Pietà e al Teatro Vittorio Emanuele. A beneficiarne non sono soltanto i turisti, ma anche gli stessi cittadini per chi non conosce le origini di luoghi e monumenti di Messina.

