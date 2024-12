Messina, presentato il Calendario natalizio per la III e V Circoscrizione

StrettoWeb

Coro Lirico Siciliano & l’Associazione D’aRteventi presentano il Calendario natalizio per la III e V Circoscrizione nell’ambito dell’accordo di programma tra il Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e la Città di Messina che attraverso il Bando Periferie mirano a promuovere attività di spettacolo dal vivo, volte all’organizzazione di progetti di inclusione social, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative nelle aree periferiche della città, le manifestazioni artistiche sono state realizzate in sinergia con le Circoscrizioni.

Cartellone

Il cartellone della manifestazioni culturali del Coro Lirico Siciliano & D’aRteventi è stato creato in condivisione e sinergia con i Presidenti, Alessandro Cacciotto, della III Circoscrizione e Raffaele Verso, della V Circoscrizione e i rispettivi Consiglieri, al fine di creare delle offerte culturali che fossero pensate per le sedi destinatarie degli eventi.

Il Direttore del Coro Lirico Siciliano, Francesco Costa e il direttore artistico delle manifestazioni in cartellone, Daniela Ursino, sottolineano il ringraziamento al Presidente Cacciotto e il Presidente Verso per la grande collaborazione resa nel pieno senso del coinvolgimento dei quartieri con le loro comunità, a tutte le scuole con i presidi e insegnanti per il loro instancabile lavoro con i giovani che rappresentano il futuro della nostra società, ai parroci che hanno aperto le porte delle loro chiese per accogliere eventi che costituiranno una bellissima e importante opportunità per le proprie comunità di giovani e anziani e tutte quelle realtà speciali come l’Istituto penitenziario di Messina e l’associazione Le.L.A.T. (Lega lotta Aids e tossicodipendenza) che rappresentano di sicuro quegli ambiti più fragili assolutamente ai margini della società che speriamo possano conquistare nel tempo, nel pensiero comune una posizione sempre più centrale e sempre meno periferica. Tutti gli eventi esterni sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Il cartellone vedrà, non solo attività culturali realizzate attraverso laboratori performativi e spettacoli di teatro, canto, musica e danza; il teatro sarà a cura della Compagnia Il Cuore di Argante con la regia di Giuseppe Spicuglia, la danza a cura di Studio Danza di Mariangela Bonanno con i maestri e ballerini di Hip Hop e Breack Dance, il canto a cura del Coro “Note Colorate”, diretto dal M° Giovanni Mundo, laboratori nella natura a cura dell’Associazione Mater Vitae,i laboratori di pittura a cura del Centro Studi Michele Panebianco (pittore messinese) ma anche la grande musica con gli artisti e solisti del Coro Lirico Siciliano e importanti nomi della musica leggera, si alterneranno infatti, voci tenorili e grandi nomi del pop come Pierdavide Carone e Mario Venuti. Un cartellone molto vario anche con Importanti appuntamenti musicali per far rivivere passioni, grandi emozioni sia delle più commoventi e struggenti pagine dei compositori italiani e della tradizione natalizia italiana e non solo ma anche della musica pop con i due concerti tributo a due grandi giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Franco Battiato.

Un cartellone che rappresenta un impegno importante finalizzato al decentramento culturale per rendere accessibile e divulgare l’Arte nelle sue varie forme nelle diverse realtà territoriali e culturali della città.

Programma

9 Dicembre – ore 12 – Istituto Comprensivo “La Pira – Gentiluomo” – Bisconte – Laboratorio di canto “Dal respiro all’In-Canto” a cura del Coro di voci bianche “Note colorate”

10 dicembre – ore 14 – Carcere di Gazzi – Laboratorio performativo di danza a cura di “Studio Danza”

11 dicembre – ore 10 – Istituto Comprensivo “Albino Luciani” – “I tre moschettieri” a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

11 dicembre – ore 14 – Istituto scolastico “Nino Ferraù” – Villaggio Aldisio – “La bella e la bestia” a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

14 dicembre – ore 10 – Le.L.A.T. Lega Lotta Aids E Tossicodipendenza – ArTerapia a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

16 dicembre – ore 12 – Istituto Superiore “G. Minutoli”, plesso “S. Quasimodo” – “Mind Power Hip Hop” a cura di “Studio Danza”

20 dicembre – ore 14 – Carcere di Gazzi – Laboratorio performativo di teatro “Il nostro Natale” a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

MUSICA

8 dicembre – ore 19 – Parrocchia S. Maria Incoronata – Camaro Superiore – “SUITES DI NATALE” a cura degli artisti del Coro Lirico Siciliano

12 dicembre – ore 19,30 – Parrocchia Santa Maria della Consolazione – Villaggio Santo – “CANZONI ITALIANE D’AMORE” a cura degli artisti del Coro Lirico Siciliano

23 dicembre – ore 20,30 – Parrocchia Maria Regina degli Apostoli – Gescal – L’ANNO CHE VERRA’ – Lucio Dalla Tribute con la partecipazione di Pierdavide Carone insieme al Coro Lirico Siciliano e l’ensemble orchestrale in residence

NATURA E’ ARTE – V CIRCOSCRIZIONE – CITTA’ DI MESSINA

LABORATORI – TEATRO – DANZA

6 dicembre – ore 10 – I. C. San Francesco di Paola, San Licandro – “Street Dance Hip Hop” a cura di “Studio Danza”

10 dicembre – ore 10 – Maneggio Mater Vitae Country Club – Plesso “Pietro Donato” Istituto Comprensivo Statale “Paradiso” – “Happy Hippy Family:a passeggio sui pony”

12 dicembre – ore 10 – Istituto Comprensivo Statale “Paradiso” – “Piccole Donne” a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

13 dicembre – ore 10 – Istituto Comprensivo “Vittorini”, Annunziata – “Il Giardino dei Piccoli”

15 dicembre – ore 18 – Lungomare del Ringo “Biagio Belfiore” – “Break Dance Iunior and Senior” a cura di “Studio Danza”

16 Dicembre – ore 10 – Liceo artistico “Ernesto Basile” – “ Il chiaro e lo scuro”: laboratorio sulla pittura a cura del Centro Studi Michele Panebianco

MUSICA

11 dicembre – ore 19 – Chiesa S. Francesco d’Assisi – “CHRISTMAS VOICES” a cura degli artisti del Coro Lirico Siciliano

15 dicembre – ore 17 – Chiesa di Gesù e Maria del Buonviaggio, Ringo – “NATALE SICILIANO” a cura degli artisti del Coro Lirico Siciliano

30 dicembre – ore 20,30 – Parrocchia di Ritiro – “SUONI DAL SUD – MARIO VENUTI & CORO LIRICO SICILIANO”. Contaminazioni tra pop e lirica.

