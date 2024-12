Messina si illumina a festa: un Natale magico a Piazza Casa Pia

StrettoWeb

Messina si prepara a vivere un Natale ricco di colori: Piazza Casa Pia si trasformerà in un palcoscenico incantato, dove musica, danza, tradizione e solidarietà si fonderanno in un’atmosfera unica.

Il 13, 14 e 15 Dicembre 2024 dalle ore 17.00 alle ore 23.00 la Società Cooperativa Opus Zancle, Presieduta da Franco Laimo, presenta un evento natalizio patrocinato dal Comune di Messina, che farà brillare gli occhi di grandi e piccini (evento rientrante nel Cartellone degli Eventi Natalizi del Comune di Messina).

Musica e danza per tutti i gusti:

la colonna sonora del Natale sarà affidata alla talentuosa live band, ” I kilometro 0 ” composta da Franco Laimo, Claudia Lo Cascio, Piero Gandolfi, Mary Bebba, Luigi Santoro, Giacomo D’Arrigo, Enrico Russo ed Elisa Borruto, Gianni Fleri (ospite). Il Sabato sera saranno presenti i carismatici Franco Laimo & Claudia Lo Cascio, duo musicale affermato a Messina, che, con le loro esibizioni canore ed artistiche, ricche di energia ed enfasi, faranno vibrare il cuore dei presenti, accompagnati da altre due promettenti e potenti voci femminili, quelle di Mary Bebba ed Elisa Borruto.

A completare il programma, la scuola di danza Carioca incanterà il pubblico con coreografie natalizie e non solo, un omaggio alla magia delle feste. Prevista l’Animazione per i Bambini per i tre giorni dalle 17.00 alle 20.00 a cura di Studio Party della dolce Giusi Rodi nelle giornate di Venerdì 13 e Sabato 14 Dicembre e lo spumeggiante Mister Alex (Alessandro Colucci) domenica 15 Dicembre, con lo spettacolo di magia e vari personaggi.

L’atmosfera natalizia sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di hobbisti ed artigiani locali, che esporranno le loro creazioni artigianali, e da splendidi esemplari di vespe ed auto d’epoca a cura dei Club 500 Team e Assosport Tridente, i visitatori dunque potranno immergersi in un’atmosfera d’altri tempi. L’evento sarà anche un’occasione per sostenere le associazioni no profit del territorio, che saranno presenti con i loro stand; presenti fra le varie, AVIS Messina e l’Associazione Il Sogno di Morgan.

Non mancherà il tocco tradizionale, con il suono inconfondibile dello zampognaro che accompagnerà le passeggiate in piazza, a cura di Daniele Merrino.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo evento unico, un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di gioia e vivere appieno lo spirito del Natale.

Programma:

Venerdì 13 Dicembre

Animazione Bambini in Piazza con Studio Party di Giusy Rodi dalle ore 17.00 alle 20.00

Live Band Kilometro 0 in concerto dalle 20.00 alle 23.00

Esposizione Hobbisti ed artigiani locali, 500 d’epoca (Club 500 Team), Vespe e mezzi a due ruote d’epoca (Club AssoSport Tridente), Zampognaro Daniele Merrino, dalle 17.00 alle 23.00.

Sabato 14 Dicembre

Animazione Bambini in Piazza con Studio Party di Giusy Rodi dalle ore 17.00 alle 20.00

Esibizioni Artistiche e danza a cura della Scuola di Danza Carioca ed Esibizioni Canore con Franco Laimo & Claudia Lo Cascio, Mary Bebba ed Elisa Borruto dalle 20.00 alle 23.00

Esposizione Hobbisti ed artigiani locali,Vespe e mezzi a due ruote d’epoca (Club AssoSport Tridente), Zampognaro Daniele Merrino, dalle 17.00 alle 23.00.

Domenica 15 Dicembre

Animazione Bambini in Piazza con Mister Alex ed i suoi amici Personaggi dalle ore 17.00 alle 20.00

Live Band Kilometro 0 in concerto dalle 20.00 alle 23.00

Esposizione Hobbisti ed artigiani locali, Vespe e mezzi a due ruote d’epoca (Club AssoSport Tridente), Zampognaro Daniele Merrino, dalle 17.00 alle 23.00.

