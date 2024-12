Il Messina Futsal batte il Canosa A5 e riprende la marcia

StrettoWeb

Il Messina Futsal ha vissuto un rigenerante weekend agonistico. La squadra allenata da Giuseppe Fiorenza si è imposta per 8 a 2 sul Canosa A5 nell’8ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5, al termine di una partita giocata con grinta e determinazione.

Sul parquet del “PalaLaganà”, inizio gara equilibrato tra due quintetti che provano a prendere in mano le redini del gioco. Gli ospiti centrano il palo sul tiro dell’ex Everton Guarnieri, mentre i giallorossi non finalizzano alcune favorevoli occasioni. Al 13’ Matias Sanz sblocca il punteggio, realizzando su schema di punizione. Tre minuti dopo, il capitano Nanni Piccolo raddoppia su una corta respinta del portiere.

Un altro “legno” impedisce ai pugliesi di dimezzare le distanze, mentre lo scatenato Sanz cala il tris pochi secondi prima dell’intervallo.

In avvio di ripresa, il perfetto diagonale di Antonino D’Angelo vale il momentaneo 4 a 0, ma la successiva doppietta di Everton Guarnieri riapre la contesa. Il Canosa A5 si proietta in avanti con il “quinto di movimento”, venendo infilato dalla conclusione dalla propria porta di Marco Pecoraro. A questo punto, sale in cattedra Emiliano Baloira, che mette la firma sul match con una tripletta di pregevole fattura.

Risultati 8ª giornata serie A2 (girone D): Castellana-Sammichele 5-3; Città di Acri-Gera Piazza Armerina 3-4; Bitonto-Futsal Mazara 4-2; Messina Futsal-Canosa A5 8-2; Ecosistem Lamezia-Audace Monopoli 2-2; Futsal Canicattì-Soverato 2-3.

Classifica: Soverato 17; Bitonto 16; Audace Monopoli 15; Futsal Canicattì 13; Sammichele 12; Ecosistem Lamezia e Gear Piazza Armerina 11; Futsal Mazara e Castellana 10; Messina Futsal 9; Città di Acri 7; Canosa A5 6.

GIOVANILE – Blitz dell’Under 19 sul campo della Gear Piazza Armerina. I ragazzi cari al presidente Fabrizio Caratozzolo hanno conquistato l’intera posta in palio con il risultato 5 a 2, grazie ai gol messi a segno da: Lo Presti, Saccone, Mandini, Mangraviti ed Arena.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.