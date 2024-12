StrettoWeb

Caos totale in via I Settembre a Messina per via di una fuoriosa rissa tra giovani. Al momento non si sanno i motivi dello scontro ma è successo di tutto: con tavole e sedie, probabilmente di un locale, a “volare” tra i partecipanti dell’alterco.

Nei mesi scorsi tanti sono stati gli episodi di cronaca con protagonisti principali dei giovani, il più delle volte minorenni. Un disagio sociale che dilaga sempre di più nella città dello Stretto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.