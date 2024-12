Messina, domani inaugurazione della mostra fotografica “Sicilia Bedda” di Luisa Forgione

StrettoWeb

Sarà inaugurata domani 3 dicembre, alle ore 17.30, presso il ballatoio di Palazzo dei Leoni, la mostra fotografica personale dell’artista Luisa Forgione dal titolo “Sicilia Bedda”, curata dall’Associazione “Charm of Art” di Messina. L’incontro, moderato dalla responsabile di “Charm of Art” per Messina e provincia Gloria Calabrese, sarà aperto dalla dirigente Anna Maria Tripodo e vedrà gli interventi della responsabile dell’Ufficio Cultura Nuccia di Gennaro e del fotografo e insegnante di fotografia Benedetto Ferlito. Saranno quindici le foto esposte che racconteranno visivamente alcune delle innumerevoli bellezze monumentali e paesaggistiche siciliane.

Luisa Forgione ha ereditato la passione per la fotografia dal padre e l’ha coltivata negli anni con dedizione, seguendo vari corsi sulla fotografia digitale, sulla postproduzione, sull’uso del bianco e nero e del flash, sulla foto a collodio e sul ritratto. Ha proseguito la sua formazione con il fotografo paesaggista Benedetto Ferlito e ha partecipato a varie mostre a Modica e a Scicli. L’esposizione, con ingresso gratuito, sarà visitabile dal lunedì al venerdì, ore 7.30/18.30, fino al 12 dicembre 2024.

