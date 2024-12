Messina, in consiglio comunale passa la variazione Dup 2024-2026

StrettoWeb

Il consiglio comunale di Messina, dopo avere accolto due emendamenti, ha approvato, con tredici voti favorevoli, quattordici astenuti e nessuno contrario, la proposta deliberativa relativa alla variazione e all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Successivamente il Civico consesso ha accolto venti proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Domani nuova seduta

Domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 13.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Regolamento comunale per l’installazione degli impianti radioelettrici e per la tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici; 2) varie proposte riconoscimento debiti fuori bilancio.

