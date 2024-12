Messina, chiudono due uffici postali. Gioveni: “ci saranno disagi per tanti cittadini”

StrettoWeb

Non ci sta il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Zanca, Libero Gioveni, sulla chiusura di due uffici postali a Messina. Il consigliere comunale, in una lettera indirizzata a Poste italiane e per conoscenza al sindaco Federico Basile, esprime tutto il suo disappunto.

La lettera integrale

Il sottoscritto Libero Gioveni, “nella qualità di consigliere comunale del Comune di Messina, in riferimento al tema in oggetto, intende significarVi specificatamente quanto segue:

In questi ultimi giorni lo scrivente è venuto a conoscenza, attraverso diverse segnalazioni di tanti preoccupati residenti dei villaggi di Camaro San Luigi, Camaro San Paolo, Bisconte, Catarratti e Massa San Giorgio (tutte popolose zone della zona centro e della zona nord della città di Messina) dell’ormai prossima definitiva chiusura, a far data dal 20/01/2025, di due importanti e strategici uffici postali come quelli di Camaro Inferiore e Massa San Giorgio.

Pur tentando di comprendere le ragioni (sicuramente dal vostro canto motivate e che ad ogni buon conto allo scrivente non sono note) che Vi hanno indotto a chiudere definitivamente questi due uffici (sperando che non ve ne siano da chiudere altri da un elenco non ancora di mia conoscenza), il sottoscritto, da rappresentante del Civico Consesso, non può non manifestarVi il proprio rammarico per tale vostra estrema decisione, sia per gli elevati disagi a cui migliaia di cittadini andranno inevitabilmente incontro, sia per il valore affettivo e sociale che tali uffici rappresentano anche sotto il profilo storico per tutti i villaggi sopra descritti.

Si pensi, per esempio, quanto inevitabile ed immaginabile sovraffollamento determinerà la chiusura dell’ufficio di Camaro Inferiore nell’unica sede che rimarrà operativa dal prossimo 20 gennaio nell’intera e vastissima vallata di Camaro, ossia quella di Camaro Superiore, dove però andrebbero a confluire, oltre gli stessi residenti di Camaro Superiore, anche le migliaia di utenti di Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Bisconte e Catarratti, moltissimi dei quali anziani.

Così come non si può pensare il fatto che la chiusura dell’unico ufficio postale di Massa San Giorgio che serve anche tutta la popolazione di Massa San Giovanni, Massa Santa Lucia e Massa San Nicola, debba determinare gli spostamenti di tutti gli utenti di questi territori (anche in questo caso rappresentati maggiormente da anziani) nei distanti uffici postali di Castanea o Spartà o persino di Villafranca Tirrena che addirittura è altro Comune!

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale

C H I E D E

a codesto spett.le ufficio regionale di Poste Italiane di voler rivalutare la decisione della chiusura degli uffici di Camaro Inferiore e Massa San Giorgio, al fine di continuare a garantire gli attuali livelli di efficienza dei servizi e delle prestazioni al pubblico che gli stessi uffici finora hanno mantenuto a beneficio di diverse migliaia di residenti messinesi”.

