Natale a Messina, ritornano le casette nei pressi del Teatro Vittorio Emanuele

Nell’ambito del calendario degli eventi natalizi promosso dal Comune di Messina.. torna il “Natale in Teatro“. “Dopo il grande successo del 2023, dall’8 al 29 dicembre ritornano le casette nell’area antistante al Teatro Vittorio Emanuele e non solo! L’anno scorso è stato quasi un esperimento ma ha funzionato tanto, valorizzando alcuni vicoli e facendo capire che non ci sono solo piazza Duomo e piazza Cairoli”, rimarca il sindaco Federico Basile.

“Siamo riusciti via via a sistemare tutta la zona antistante al teatro!

Sono piccoli gesti ma rendono Messina più fruibile e credo che questa strada sia quella giusta”, conclude Basile.

