A Messina la campagna di sicurezza della Polizia Stradale “B.I.R.B.A.”

StrettoWeb

Sarà presentato Martedì 10 Dicembre, alle ore 10:30 presso l’Aula Magna del Padiglione NI dell’AOU G. Martino, il Progetto B.I.R.B.A. – Baby and Infant on Board Risk Accident – la campagna di sicurezza condotta dalla Polizia Stradale di Messina relativa all’uso dei sistemi di ritenuta per bambini. All’incontro interverranno il Comandante della Polizia Stradale di Messina Antonio Capodicasa e il Direttore Generale dell’AOU G. Martino di Messina Giorgio Giulio Santonocito. Attesa la rilevanza dell’iniziativa, si invitano codesti spettabili organi di informazione a voler valutare la possibilità ad essere presenti all’evento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.