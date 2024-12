Messina, al Monte di Pietà due importanti incontri formativi | DETTAGLI

StrettoWeb

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Messina e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo Messina organizzano due incontri formativi, presso il Palazzo del Monte di Pietà di Messina, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con Strett Arch Lab del Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria anche nell’ambito di A.ma.te Sponde e CO.IN.

Il primo evento si terrà venerdì 6 dicembre 2024 dalle ore 17:30, seguirà l’inaugurazione della mostra denominata: “La Casa del Mito. L’isola AeAe di Circe Calipso nello Stretto di Messina”. La mostra sarà esposta sino a domenica 15 dicembre 2024 e sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico del Palazzo del Monte di Pietà di Messina. (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00)

Il secondo evento si svolgerà sabato 14 dicembre 2024 dalle ore 17:30 in occasione del quale sarà presentato il libro di Maurizio Oddo “L’Albero dell’Architettura” a cui seguirà l’intervento di Alessandro Barracco sull’intelligenza artificiale.

Nell’ambito degli interventi “Architettura e professione”, in programma per le due giornate formative, verranno trattati i principi di deontologia professionale e le nuove disposizioni introdotte dal nuovo codice deontologico entrato in vigore il 2 dicembre u.s. La partecipazione ai singoli incontri riconoscerà 2 cfp di formazione deontologica ai partecipanti, che potranno iscriversi il giorno dell’evento. La visita alla mostra riconoscerà 1 cfp di formazione ordinaria come previsto dalle linee guida di regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale. I visitatori registreranno l’ingresso direttamente sul posto. Gli organizzatori ringraziano EdilTorre e LabLegnoArredi per la realizzazione delle strutture a supporto dell’allestimento della mostra.

