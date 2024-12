Mercato Virtus Messina, doppio colpo in entrata: ecco Cassisi e Pagano

StrettoWeb

Due nuovi colpi in entrata in casa Virtus Messina, che in giornata ha annunciato ufficialmente gli ingaggi dell’esterno Marco Cassisi e dell’attaccante Simone Pagano.

Continuano le operazioni di rafforzamento dell’organico della Virtus Messina, che si prepara ad affrontare l’ultimo appuntamento dell’anno (giovedì 12 dicembre al ‘Sorbello Stadium’, in notturna contro la Saponarese) con due nuovi elementi: i nomi sono quelli di Marco Cassisi, esterno, e di Simone Pagano, attaccante.

Nato a Messina il 21 dicembre del 1999, Simone Pagano ha già vestito la maglia del collettivo peloritano nel corso della stagione 2022/2023, primo anno di vita del club: una permanenza durata metà stagione con ben 6 goal segnati (miglior marcatore del club al termine del campionato). Dopo qualche anno di stop Pagano è ripartito ad inizio anno con la maglia della Passion Sport, neonata compagine che milita nel campionato di Terza Categoria: esperienza durata due mesi e conclusa con tre reti all’attivo, tutte realizzate nella gara contro l’Antillo chiusa per 6-0.

I primi passi nel mondo del calcio di Marco Cassisi si compiono con la maglia del Camaro, precisamente con le formazioni Under-15 ed Under-17. All’esperienza in neroverde segue il trasferimento alla corte dell’Atletico Messina. Terminata l’avventura in biancoazzurro, Cassisi si trasferisce alla Nuova Peloro, dividendosi fra la prima squadra (che ottiene la promozione in Prima Categoria) e la formazione Juniores (con la quale si laurea capocannoniere). Curriculum chiuso con la casacca del Provinciale, con la quale completa solo la prima parte di stagione.

Due innesti molto importanti, cui contributo può risultare fondamentale in vista del prosieguo di stagione.

