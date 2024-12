Lions Club Reggio Calabria Host: raccolta fondi contro la violenza sulle donne

StrettoWeb

In data 5 dicembre 2024, in occasione della ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza di genere e nella cornice dell’accogliente Circolo del Tennis Polimeni di Reggio Calabria, si è tenuta una partecipata raccolta fondi organizzata dal Lions Club Reggio Calabria Host unitamente al Leo Club Vittoria Porcelli di Reggio Calabria.

Ospiti dell’importante iniziativa il Presidente Stefano Callipo dell’Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio, la Presidente dell’associazione Reggio Cresce Rosy Perrone e la Stilista Reggina Luana Polimeni.

L’evento ha avuto inizio con i saluti istituzionali del Presidente del Club Aldo De Caridi e della Presidente del Leo Club Martina Piria che, insieme, ancora una volta, hanno confermato la forte sinergia esistente tra i due club soprattutto nella realizzazione di eventi di alto livello. Sono seguiti i saluti del Vicegovernatore Pino Naim, del Presidente di zona Zoccali e della referente service New Voices del Club Wanda Albanese De Leo, mentre la coordinatrice distrettuale del service Maria Bitonte ha inviato il suo messaggio di grande gradimento per la realizzazione dell’iniziativa. È intervenuta Rosy Perrone per Reggio Cresce che ha inteso condividere l’iniziativa sottolineando l’impegno della Associazione su tematiche così importanti come il contrasto alla violenza.

Sono seguiti gli interventi dapprima della prima Vicepresidente del Club Giuliana Barberi che si è soffermata sulla importanza della prevenzione nella lotta contro l’odioso fenomeno sociale della violenza di genere, e delle referenti del progetto “la cultura della non violenza incontra l’arte della moda”.

Il progetto è stato dettagliatamente presentato dalla Stilista Luana Polimeni che ha descritto le motivazioni e ciò che la ispira nella realizzazione delle sue creazioni, che simboleggiano il sentimento di rinascita di chi ha subito violenza. E’ quindi seguito l’intervento della giovane Leo Aurora Cama che ha evidenziato l’intenzione del Leo Club di realizzare, unitamente al Lions Club e nella nostra città, altri eventi che possano portare alla cittadinanza, attraverso la moda e la bellezza delle creazioni della stilista Polimeni, un messaggio positivo di resilienza e rinascita, coniugato al servizio ed alla solidarietà che i due Club portano avanti sul territorio.

Sono intervenuti nel dibattito che è seguito, illustri ospiti, tra questi lo psichiatra Pasquale Romeo e l’avvocata Mariarita Stilo che hanno voluto condividere con la numerosa platea anche le loro esperienze professionali ed istituzionali. Presenti autorità civili, militari, rappresentanti delle istituzioni locali e professionisti reggini, tutti hanno inteso condividere con il Lions ed i Leo questo momento importante di cultura e solidarietà.

