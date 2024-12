Messina, la 1ª edizione della Cittadella della salute di Olivieri è un successo

StrettoWeb

Bilancio positivo per la 1ª edizione della Cittadella della salute di Oliveri che si è tenuta presso il Plesso Scolastico di via B. Powell. All’evento, ideato dal dott. Pietro Alosi, esperto alla Salute del Comune di Oliveri, e promosso dal Comune di Oliveri e dall’Avis comunale di Falcone, erano presenti diverse realtà associative come la Misericordia S. Piero Patti “ Sezione di Falcone”, l’associazione italiana Sclerosi Multipla con numerosi volontari, l’ADMO Sicilia con Monica Maugeri in un colorato androne pieno di palloncini, di panettoni solidali con buste regalo natalizie.

Presenti alla giornata il Sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, l’assessore comunale Marco Crisafulli e l’esperto del Comune Pietro Alosi: quest’ultimi impegnati anche nell’attività di coordinamento dell’iniziativa svolta con il supporto ed il contributo dell’avvocato messinese Silvana Paratore legale esperto di politiche sociali e componente del Direttivo dell’Avis comunale di Falcone rappresentata all’evento dal Presidente Orazio Antonio Minutoli, da Felice Famà, da Giusy Iarrera, Stefania Orlando e Stefania Bonanno.

N.12 le consulenze date sulla donazione del sangue e del midollo osseo, n.8 quelle sulla lotta alla Sclerosi Multipla e n. 147 le visite sanitarie specialistiche erogate. Nello specifico sono state eseguite: n. 15 visite oculistiche dal dott. Pietro Alosi, n. 25 visite otorinolaringoiatriche dai dottori Salvatore Coco ed Elio Privitera, n. 20 valutazioni audioprotesiche eseguite dai dott.ri Eliseo Stefano Maini e Fabio Morabito dell’Aerfon; n. 10 visite logopediche dalle dott.sse Silvia Spadaro e Tania Zumbo; n. 4 colloqui psicologici dalla dott.ssa Adriana Mirabella ; n. 20 visite cardiologiche con esecuzione di ecg; n. 18 visite ortopediche dal dott. Pierpaolo Panebianco; n. 9 visite odontoiatriche dal dott. Vincenzo Risivillo; n. 18 controlli posturali effettuati dal dott. Matteo Pennisi del Centro Horus; n. 8 visite pediatriche dal dott. Giovanni Cacciaguerra.

Nel corso della giornata interesse hanno suscitato le dimostrazioni BLSD a cura dei dott.ri Gabriele Sicilia, Alessandro Fazio, Andrea Scardaci. Eseguite misurazioni della glicemia, della pressione arteriosa ed i controlli dell’ossigenazione del sangue.

A conclusione della giornata, il Primo cittadino Iarrera dopo essersi intrattenuto e aver ringraziato i professionisti di Medici Sicilia, dell’Aerfon sordità che si sono prestati a totale titolo gratuito ad eseguire gli screening sanitari, ha dichiarato come sia importante e necessario arrivare a tutte le fasce della popolazione, che non possano accedere per i più svariati motivi alle visite mediche di prevenzione.

La prevenzione è necessaria per evitare possibili conversioni gravi delle patologie, fornendo a chi non possa curarsi per debolezza economica o distanza dai centri sanitari, gli stessi diritti e possibilità rispetto ai più fortunati. Questa è una strada intrapresa che percorreremo ancora, con la collaborazione dell’avv. Silvana Paratore, incentivando e ulteriormente coinvolgendo sempre più branche della medicina, affinché si possa garantire un accesso alla salute di forma gratuita e preventiva.

