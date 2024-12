StrettoWeb

“Insistere sull’idea di spostare l’Hitachi a Saline, nella location delle Officine Grandi Riparazioni, può diventare stucchevole. Però, me ne da’ l’occasione per quanto dichiarato il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo in occasione di una sua rubrica, al telegiornale del 27/11/24, dove evidenziava la profonda carenza dei posteggi all’aeroporto che per effetto dell’incremento dei voli, molti passeggeri rischiano di perdere il volo perché non trovano dove posteggiare l’auto”. E’ quanto afferma in una nota Alberto Porcelli.

“Pertanto ha richiamato l’idea del trasferimento dell’Hitachi in modo da creare la nuova aerostazione con parcheggi per migliaia di auto. Certamente, come dice anche lui ,dobbiamo finirla di pensare in piccolo. Se vogliamo dare uno sviluppo, anche di modernità , della città metropolitana dobbiamo finirla di stare fuori dall’Upim ed appena si riceve qualche soldo si è contenti. Bisogna battere i pugni per ottenere quanto ci tocca”.

“L’ulteriore occasione me la da la notizia che l’Hitachi sta per consegnare i treni per la Grecia e per la metropolitana di Milano, al punto che è venuto l’assessore alla mobilità di Milano. Ed allora, vi invito a chiudere gli occhi ed immaginarvi se questo gioiello di impresa industriale si trasferisse in un sito 10 volte più grande di quello attuale, quanti altri treni si possono costruire ed avere ulteriori ordini con un incremento di unità lavorative e di sviluppo dell’indotto?”

“Sì sono persi più di 15 anni da quando si è pensato a questa idea , al punto che RFI ha aumentato nel bando di vendite , il prezzo da € 2,5 milioni a € 4,5. E non è finita . Si hanno notizie che le Ferrovie con il consenso del Comune ha applicato a terra un impianto di fotovoltaico per ricavare qualche Euro di produzione di energia”.

“Impianto che poteva essere localizzato in una “marea“ di terreni abbandonati , di proprietà dell’amministrazione. Non si può bloccare un sito che può essere utilizzato per una grande opera che sia Hitachi o altro. Adesso grazie a Lamberti si ritorna a parlare della nuova aerostazione. Dobbiamo ringraziare che nell’attuale aerostazione ci sono tanti voli ma al solito abbiamo pensato ai voli ma ci siamo dimenticati delle strutture connesse”.

“Vedi carenza quasi totale dei parcheggi se ci sarà qualche altro volo. Vedi la mancanza dei botteghini degli autonoleggi dentro lo scalo, oltre i due che sono carenti, ed i passeggeri sono obbligati, con pioggia, sole e valigie trasferirsi a piedi a circa 800 metri fuori. Mancanza di una edicola, di un tabaccaio e di qualche altro esercizio”.

“È quasi superfluo evidenziare le grandi utilità che si avrebbero spostando la nuova aerostazione a due passi dalla strada ferrata e dalla Stazione Omeca raggiungibile dalla Ionica e dalla Tirrenica in tempi brevi. L’aerostazione avrebbe tutti i requisiti delle grandi strutture come quelle delle città metropolitane. Ed i posteggi , anche per i bus e per gli autonoleggi saranno circa 5.000 posti. Non si può dimenticare che nel progetto della costruzione del Ponte sullo Stretto e’ prevista la metropolitana leggera che si sta insistendo di farla arrivare al Tito Minniti”.

“I messinesi in 15/20 minuti sono allo scalo. Certamente senza la nuova aerostazione sarebbe quasi superfluo. Forse non è vero che i nostri amministratori non pensano in grande, forse non sanno a chi compete prendere la decisione” conclude Alberto Porcelli.

