I Templari Federiciani all’iniziativa dell’Assapli a Cosenza: conferito un titolo a Simona Loizzo

L’Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani ha preso parte alla cerimonia “Premio Assapli ottava edizione anno 2024”, svoltasi nei giorni scorsi presso la Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza. Nel corso della manifestazione, improntata alla “cultura della sicurezza stradale”, dinanzi alla folta platea di autorità civili e religiose, il Comandante Generale dell’Ordine Cav. Pasquale Giardino e il Gran Priore della Calabria Avv. Filomena Falsetta, hanno proceduto al conferimento del “Premio Federico II”, per la categoria “Sicurezza e Legalità” al Presidente Nazionale dell’ASSAPLI Avv. Dario Giannicola, con la seguente motivazione: “Per la Sua attività determinante di informazione, di prevenzione e di controllo sulla sicurezza stradale, rivolta a ridurne le drammaticità; per la Sua partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e delle loro comunità, tenendone vivo il ricordo; per essere esempio di testimonianza attiva per la società debole e scudo di legalità”.

Tra gli intervenuti l’Avv. Filomena Falsetta, che ha sottolineato come il nuovo codice della strada, fortemente voluto dal Ministro Salvini, rappresenti la chiave di volta per imporre condotte responsabili sulla strada, ed evidenziando, al riguardo, il contributo determinante apportato dalla Deputata calabrese Simona Loizzo all’adozione del nuovo Codice, la quale ha sollecitato con forza un inasprimento delle sanzioni, inteso come allineamento normativo rispetto alla tragicità del fenomeno.

La Deputata ha inoltre rivolto il Suo impegno istituzionale alla diffusione di una cultura della sicurezza stradale concepita in primo luogo come tutela della paternità dell’opera di prevenzione attribuita alle Forze dell’Ordine, alle Istituzioni e ad ogni cittadino responsabile. Per questo, nel corso della cerimonia, alla Parlamentare Loizzo è stato conferito il Titolo di “Ambasciatore Volontario della Sicurezza Stradale” con la seguente motivazione: “Per il prezioso e qualificato impegno profuso per la messa in opera di progetti legati alla sensibilizzazione e diffusione della cultura dell’educazione alla legalità, sicurezza stradale e in difesa e sostegno del sociale”.

Ha ritirato il premio l’Avv. Filomena Falsetta nella sua qualità di “Responsabile dei Rapporti del Deputato con gli Organi di Sicurezza”. La Deputata Loizzo, in questa stessa sede, “si è detta grata per il prestigioso riconoscimento ricevuto da un’Associazione così autorevole come l’Assapli, che ha l’obiettivo di consolidare una cultura della sicurezza stradale intesa come il risultato di una maturazione etica che pone al centro il rispetto per la vita e per la persona umana”.

