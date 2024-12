Hockey su prato U16: Galatea Catania-SSD Unime, la presentazione del match

StrettoWeb

Al Dusmet di Catania scontro al vertice tra Galatea Catania e SSD Unime per il primato in classifica nel campionato Under 16

Cresce l’attesa per la partita di punta del campionato under 16 di hockey prato che, per la terza giornata, in programma Sabato 7 Dicembre (inizio alle ore 15.00), vedrà la SSD UniMe impegnata al Dusmet di Catania contro la Polisportiva Galatea.

Le due squadre guidano appaiate la classifica del torneo di categoria e, quindi, si preannuncia un confronto dalla posta in palio altissima. La squadra etnea avrà dalla sua il fattore campo: la Polisportiva Galatea difficilmente sbaglia un colpo tra le mura amiche ma, dall’altra parte, gli universitari scenderanno in campo per portare a casa l’intera posta in palio, con la consapevolezza di una buona rosa che può contare su elementi che già hanno trovato il loro spazio anche in prima squadra, come Antonio Soraci e Davide Visalli, oltre al giovanissimo portiere Giacomo Manganaro che ha fatto il suo esordio già lo scorso anno tra i senior dimostrando ottime capacità tecniche.

“Dovremo dare il massimo perché affrontiamo una squadra molto forte – il giovane Tecnico messinese Daniele Romano – Una rosa completa in ogni reparto. Noi dovremo concentrarci solo su questa partita, pensando di poter ambire anche ad un risultato importante per noi”.

Questi i convocati della SSD Unime: Manganaro, Calogero, Curinga, Visalli, Raffa, Surace, Ruggeri, Cucinotta, Soraci, Spignolo, Irrera, Romeo, Recupero. All. Daniele Romano.

