La grande performance del tenore Aldo Iacopino per l’inaugurazione della Gallico-Gambarie: la sua voce risuona ancora nella Vallata | FOTO

Alla grande festa di ieri per l’inaugurazione dell’ultimo lotto della Gallico-Gambarie ha partecipato anche il tenore internazionale Aldo Iacopino che è stato chiamato come interprete Internazionale ad eseguire l’Inno di Mameli e l’Inno Europeo. La sua voce chiara, calda, rigogliosa, dalle qualità massime e di rara estensione ha aggiunto questo nuovo evento al suo curriculum prestigioso e risuona ancora oggi nella vallata del Gallico.

Chi è il tenore internazionale Aldo Iacopino

Appena laureato in Scienze Politiche, perfeziona lo studio del Canto presso L’Accademia Lirica di Parma con il Tenore Ferruccio Tagliavini, distinguendosi per le sue caratteristiche nel repertorio Rossiniano e Donizettiano. Nonostante la giovane età si rivela subito un talento, iniziando a frequentare diversi corsi di perfezionamento e concerti con orchestra e gruppi di musica da camera. Debutta subito nel ruolo di Arlecchino nell’Opera“Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo. Nel 1989 è Finalista alla terza Edizione del Premio Internazionale Mario Del Monaco e del Premio Internazionale Paolo Neglia. Nel 1999 partecipa al Concerto di Natale trasmesso da RETE 4 Mediaset dalla Cattedrale di Reggio Calabria con Angelo Branduardi e Antonella Ruggero. Dal 2000 al 2003 è ospite ai Tour organizzati dalla Regione Calabria dell’indimenticabile Mino Reitano. Ancora di più, il maestro Iacopino è vincitore del Premio Pericle D’Oro 2000 per la Musica.

Poi diventa Direttore Artistico del Festival Opera di Capo Sud e nel 2002 si esibisce in diretta su RAI UNO nello spettacolo “Una nave carica di…” con Ranieri, Di Capri, Spagna, Reitano. Nel 2003 si esibisce in diretta su “Rai International” nello spettacolo “Un mondo di Rai International” con il brano” Il Tuo Mondo” ottenendo uno share altissimo. Ma è anche Direttore Artistico del Festival Opera Bronzi di Riace, e dal 2005 realizza il Tour dal titolo “Note di Natale”, e il Tour Estivo “Profumo di Napoli”. Nel frattempo, partecipa a molti Festival e Galà Lirici all’estero. La sua vita incontra spesso anche l’impegno sociale. Realizza nel 2008, per beneficenza, un CD con la “L.I.L.T.”, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e nel 2009 viene premiato dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza per scopi benefici a favore dell’Unicef. Partecipa nel 2010 ad Acrinscena “Cosenza” nel Concerto Ballando con le Stelle, madrina Milly Carlucci.

Partecipa a Roma nel 2011 all’Inaugurazione della Fondazione Calabria-Roma-Europa alla presenza delle massime autorità Italiane. A Milano nel 2011 è al Concerto presentato da Paolo Limiti in occasione della mostra Fotografica di Alex Castro Figlio del Leader Cubano Fidel, e nel gennaio 2012 è invitato a Cuba da Alex Castro, dove a Havana canta alla presenza del Console Italiano. È sempre a Milano che nel giugno 2013 partecipa alla presentazione del libro fotografico Fidel realizzato da Alex Castro ed altri cinque fotografi cubani, e dove si racconta, con il supporto di fotografie e filmati, la vita del padre Fidel Castro.

Nel 2014 firma il video del brano El Mundo per il mercato latino-americano, e il 26 Aprile 2014 è chiamato, unico artista italiano, a rappresentare l’Italia nel grande “Concerto per la pace nel mondo” realizzato nel Teatro Karl Marx di Havana insieme ai più grandi artisti Venezuelani, Colombiani, Cubani riscuotendo un successo internazionale. Il 27 Marzo 2015 ha partecipato a Milano ad una raccolta di fondi da destinare a scopo benefico per il popolo dell’Honduras con la Fondazione Exodus di Don Mazzi. Nel Dicembre 2015 ha partecipato al “Gran Galà dell’Arte “, in Milano presso LE BANQUE dove è stato nominato “Ambasciatore dell’Arte nel Mondo”. Nel febbraio 2017 ha partecipato al Palafiori di Sanremo alla manifestazione “Casa Sanremo“.

Nel 2018 si esibisce come ospite d’onore alla prima edizione del Premio Nilla Pizzi a Salsomaggiore Terme. Poi ancora nel 2019 è ospite d’onore a Roma in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni di attività di Radio Italia anni 60, e nel Settembre 2019 realizza il suo inedito dal titolo “A te i miei pensieri” brano pop-lirico, registrato alla Roxy Studio di Palermo e prodotto dalla ME&U Records and Artists Management di Londra. Una catena di successi incredibili dunque in ogni parte del mondo, e dovunque egli vada non fa che raccontare “Il sud del mondo” dove è nato e dove torna a ritrovare se stesso.

