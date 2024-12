Grande festa a Martone per Nonna Erminia che spegne 100 candeline

StrettoWeb

Giornata di festa, ieri, a Martone per i 100 anni della signora Maria Caterina Teresa Lombardo, conosciuta con il nome di Erminia. La neo centenaria ha festeggiato insieme a tutti i familiari, alla presenza del primo cittadino Giorgio Imperitura che ha omaggiato la signora Lombardo con una targa ricordo.

“Alla signora Maria Caterina Teresa Lombardo – si legge nell’omaggio del Comune – il sindaco, l’amministrazione comunale di Martone, nella speciale ricorrenza del centenario sono lieti di formulare gli auguri di buon compleanno per il prezioso patrimonio di tradizioni, di valori morali e civili espressi che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire”.

La signora Erminia è nata a Martone il 30 novembre del 1924. Dal matrimonio con Francesco Logozzo sono nati quattro figli: Rosa, Carmelo, Giuseppe e Francesco. Lavoratrice instancabile ed amante delle lunghe camminate, immersa nel verde rigoglioso della natura martonese, nonna Erminia si è preso cura della famiglia. I tre figli maschi sono emigrati da giovani in Canada e ieri si sono ritrovati a sorpresa a Martone, per stringersi intorno alla mamma neo-centeneria.

Il sindaco Imperitura si è intrattenuto con la neo centenaria e con gli altri ospiti in un clima di festa e serena allegria. Momento clou dei festeggiamenti, il taglio della torta ed il brindisi beneaugurante. A chiusura, gli immancabili fuori d’artificio sotto lo sguardo attento e felice di nonna Erminia che ha apprezzato con un lungo applauso ed un tenero sorriso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.